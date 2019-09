여자친구, 아시아 투어 `GO GO GFRIEND` 대만 공연 성료…`열정+에너지` 충만

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 여자친구가 아시아 투어 대만 공연을 성황리에 마쳤다.여자친구는 지난달 31일 대만 타이베이 NTSC Arena에서 두 번째 아시아 투어 `2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in TAIPEI`를 개최하고, 4200여명의 현지 팬들과 만났다.이날 `오늘부터 우리는`으로 오프닝을 힘차게 연 여자친구는 `LIFE IS A PARTY`, `Vacation`으로 팬들의 호응을 유도하며 분위기를 끌어올렸다.이어 `귀를 기울이면`과 `바람 바람 바람` 무대를 통해 맑은 하늘과 저녁 노을 등 눈을 뗄 수 없는 무대 연출로 관객들의 몰입감을 높였다.특히 여자친구는 데뷔 전 그룹명 후보였던 `허그허그`와 `세계평화` 두 유닛으로 나뉘어 공연을 펼쳐 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.예린, 은하, 엄지는 당시 데뷔곡이 될 뻔한 `부끄소년`을 열창하며 상큼발랄한 면모를 뽐냈고, 소원, 유주, 신비는 유쾌한 노랫말이 특징인 `치타보다 빠른 주말`을 걸크러시 콘셉트로 소화하며 뜨거운 호응을 얻었다.이후 여자친구는 두 번째 정규앨범 `Time for us`의 수록곡 `You are not alone`, `Only 1`, `기적을 넘어` 무대를 연달아 꾸미며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 자랑했다.여자친구만의 풍성한 음색으로 희망적인 메시지를 전하며 힐링을 선사했다.뿐만 아니라 여자친구는 `시간을 달려서` 발라드 버전과 `해야`와 `밤`을 한곡처럼 편곡하는 등 아시아 투어에서만 볼 수 있는 역대급 퍼포먼스로 팬들을 열광케 했다.또 여자친구는 `오늘부터 우리는`과 `밤`에서 일부분을 현지 언어로 부르는 팬사랑 넘치는 모습으로 현장을 감동으로 물들였다.대만 팬들 역시 여자친구의 노래를 한국어로 떼창하는 등 열렬한 응원을 보내며 모두가 하나 된 장관을 이뤘다.이처럼 여자친구는 지난 5월 서울에서 두 번째 아시아 투어의 포문을 연 뒤 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 방콕, 홍콩, 자카르타, 마닐라, 타이베이 등 아시아 주요 8개 지역에서 투어를 이어왔다.요코하마 공연만을 앞둔 가운데, 다양한 레퍼토리로 완성도 높은 공연을 선보이며 현지 팬들과 잊지 못할 추억을 쌓고 있다.한편, 여자친구는 11월 17일 일본 요코하마에서 아시아 투어 `GO GO GFRIEND!` 대미를 장식한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지