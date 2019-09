에버글로우, 美 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위

한국경제TV 핫뉴스

에버글로우가 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위를 기록하는 쾌거를 이뤘다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 에버글로우의 두 번째 싱글 앨범 'HUSH'의 타이틀곡 'Adios'가 첫 진입부터 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 3위를 차지했다.이는 데뷔곡 '봉봉쇼콜라' 발매 당시 5위로 진입하며 'K팝 최고의 데뷔 중 하나(One of the best-ever K-pop debuts)'라고 대서 특필했던 빌보드의 극찬보다도 두 계단 상승한 것으로 에버글로우의 글로벌한 인기를 실감할 수 있다.또한 수록곡 'Hush' 9위, 'You Don't Know Me' 11위로 3곡 모두 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 순위에 오르는 기염을 토하는 등 글로벌 차트 기록 행진을 이어가고 있다.컴백과 동시에 유튜브 24시간 조회수 월드 와이드 1위, 아이튠즈 K-POP차트 26개국 1위, 애플뮤직 K-POP 차트 10개국 1위 등 해외 차트를 석권한 데 이어 K팝을 이끄는 초대형 걸그룹 선배와 1위 경쟁을 하는 등 한 편의 성장 드라마를 써 내려가고 있는 에버글로우.빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트까지 추가하며 막연한 인기가 아닌, 글로벌 인기 지표 지수를 보여주며 글로벌 K팝 수퍼 루키로 핫한 행보를 이어가고 있다.전 세계 K팝 팬들의 마음을 사로잡으며 무섭도록 빠른 속도로 고공 행진 중인 에버글로우가 또 어떤 글로벌 지표 기록을 세워갈지 귀추가 주목된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr