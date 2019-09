◆…박영욱 법무법인 광장 파트너 변호사.





법무법인 광장 조세그룹의 창립 멤버로 출발해 현재 조세그룹 파트너 변호사이자 기업의 경영권 승계에 대해 종합 법률 컨설팅을 제공하는 경영승계팀의 팀장을 맡고 있다.여러 법률 분야에 이론과 실무를 겸비하고 있어 종합적인 관점에서 경영권 승계 분야를 다룰 수 있는 몇 안 되는 전문가로 평가받는다.경영권 승계 업무는 다양한 법률 이슈가 망라돼 있어 풍부한 경험이 요구되는데 대기업 및 중견기업의 승계 업무를 수십 건 이상 수행한 경력을 갖고 있다고.최근에는 사법시험 합격 전 대형 회계법인에서 공인회계사로 5년여간 근무한 경험을 토대로 회계감리팀을 구성해 이끌고 있다.회계법인에서 축적한 회계실무 경험이 바탕이 돼 저축은행 분식회계 사건, STX 조선해양 분식회계 사건을 해결했고, 현재는 50여 건에 달하는 대우조선해양의 분식회계 관련 민사소송을 맡아 진행하고 있다.이 밖에 입사 초기 시절 약 5년 동안 기업자문팀에서 기업인수합병, 경영권 분쟁, 각종 계약 관련 자문 등 기업과 관련한 법률업무를 수행했고 대주주의 가사·상속 사건도 맡은 바 있다.조세 사건 중에서는 쟁점이 복잡하고 선례가 없는 사건을 많이 수행했다.자본시장법에 따른 합병영업권이 합병평가차익에 해당하는지가 쟁점이 된 법인세 소송, 자기주식처분이익의 합병차익 해당 여부가 문제 된 법인세 사건 등 난해한 합병회계 관련 사건 등을 맡아 성과를 냈다.특히 주식의 평가와 관련된 민·형사 및 비송사건에 관해선 국내 최고의 전문가로 꼽힌다.합병반대주주의 주식매수청구권 행사로 인한 법원의 주식매수가격결정 비송사건, 주식 거래와 관련해 총수나 이사를 상대로 제기한 민사소송 등 분쟁을 다양하게 수행했다.이러한 경험을 바탕으로 한국상사법학회 발행 회사법 주석서인 '회사법대계' 중 '주식의 평가' 편을 저술했다. 실무에서 주식 평가와 관련해 가장 많이 참고되는 서적이라고.조세·회계 분야의 활동을 인정받아 세계 로펌 평가기관인 '챔버 아시아(Chambers Asia)'에서 2015~2016년 조세 분야 '최고 변호사(Leading lawyer)'로 선정되고, 이듬해에는 '리걸 타임스(Legal Times)'에서 조세 분야 '최고 변호사(Leading lawyer)'로 선정됐다.조직 내 업무에도 활발하게 참여해 신입변호사 채용 등 인사 업무를 담당하고 어쏘변호사들에게 조세법 교육을 하고 있다.이처럼 연륜있는 전문가로 성장하기까지 신입 변호사 시절 대법관 출신 선배 변호사 옆에서 일한 것이 많은 도움이 됐다."법률 해석에 대해서 늘 이견이 있음을 잊지 말아야 한다. 그래서 법조인은 겸손해야 한다"는 선배 변호사의 조언을 새기고 업무에 임한다고.꼼꼼한 스타일로 일에는 매우 집중하지만 업무시간 외에는 업무 이야기를 하지 않으려고 노력해 '낮에는 카리스마, 밤에는 유머러스'로 불린다.취미로 골프를 즐기고 물리학과 천문학에도 관심이 많아 관련 분야의 책도 많이 읽고 있다.가정에서는 중고등학생인 자녀들과 어울리는 것을 최고로 즐거워해 최근에는 중학생인 아들과 단 둘이 해외여행을 다녀오기도 했다.<약력> 서울대 경제학과 졸업, 공인회계사 시험 합격, 제41회 사법시험 합격(연수원 31기), 미국 워싱턴대 법과대학 석사(University of Washington School of Law, LL.M in Taxation), 삼일회계법인 회계사, 한영회계법인 회계사, 국세청 과세품질혁신위원회 위원, 중부세무서 납세자보호위원회 위원, 국민권익위원회 전문위원, 변호사시험 출제위원(조세법), 법무법인 광장 변호사(현).조세일보 / 홍준표 기자 honglerance@joseilbo.com