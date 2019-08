타겟, 20일 싱글로 컴백 ‘180도 달라진 일곱 남자’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 타겟(TARGET)이 180도 달라진 분위기를 뽐냈다.5일 타겟은 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 싱글 ‘BABY COME BACK HOME’(베이비 컴 백 홈)의 단체 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 타겟은 하얀 슈트를 맞춰 입은 채 기존에 선보였던 콘셉트와는 다른 남성미를 자랑하는 가하면, 댄디한 모습으로 이미지 변신까지 예고하고 있다.특히 타겟은 ‘S the P : STORY the PLANET’(S the P : 스토리 더 플래닛)과 ‘2019.08.20 PM 12:00’이라는 문구로 신곡을 통해 보여줄 이야기에 대한 궁금증도 높이고 있다.타겟은 일본과 태국 등 해외에서 쇄도하는 활동 요청에 따라 약 4개월 만에 컴백을 확정지은 바 있고, 지난 3일부터 일본 오사카와 나고야, 도쿄에서 현지 팬들과 소통하고 있다.색다른 콘셉트로 돌아올 타겟의 ‘BABY COME BACK HOME’은 오는 20일 정오 각종 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지