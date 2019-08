한국타이어, 신상품 4개 구매 시 10% 할인

-대상 제품 '벤투스 S1 에보3', '벤투스 V2 AS', '키너지 EX', '벤투스 S2 AS X'

▶ 기아차, "EV 판매로 EU CO2 규제 맞출 것"

▶ [하이빔]車 서비스, 소비자 선택 제한의 논란

▶ 미니, 최고 306마력 JCW 클럽맨 공개

▶ 기아차 모하비, 2세대보다 부분변경 택한 이유는

한국타이어는 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'이 오는 31일까지 신상품 구매자를 대상으로 할인 혜택과 경품을 제공하는 행사를 연다고 5일 밝혔다.이번 이벤트는 전국 티스테이션 매장에서 '벤투스 S1 에보3', '벤투스 V2 AS', '키너지 EX', '벤투스 S2 AS X' 4개를 KB국민카드, 신한카드, 씨티카드로 결제하면 10% 할인 혜택과 함께 모바일 주유권 4만원권을 제공한다. 또 행사 상품 구매객들 중 총 1,000여명을 추첨해 LG 미니빔 프로젝터(10명), 메르세데스-벤츠 AMG 드라이빙 아카데미 이용권(30명), BMW 드라이빙 센터 이용권(30명), 스타벅스 모바일 상품권 1만원권(1000명)을 증정한다.한편, 티스테이션은 한국타이어를 포함해 미쉐린 타이어, 피렐리 타이어, 맥시스 타이어 등 총 4개 브랜드의 타이어를 판매하고 있다.오아름 기자 or@autotimes.co.kr