오마이걸, 수록곡 ‘Tropical Love’ 미리듣기 영상 공개…강렬한 비트에 청량함 가득

‘콘셉트 요정’ 오마이걸(OH MY GIRL)이 새 앨범 수록곡 ‘Tropical Love’의 미리듣기 영상을 오픈했다.2일 0시 소속사 WM엔터테인트먼트의 공식 SNS채널에는 썸머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’ 수록곡 ‘Tropical Love’의 미리듣기 영상을 공개했다.수록곡 ‘Tropical Love’는 여름 느낌 물씬 풍기며 시작하는 플럭신스 테마와 심플하면서도 강렬한 비트가 유니크 하면서 중독성 강한 후렴 멜로디와 잘 믹스된 팝댄스 장르의 곡이다. 특히 영상 속 분할된 화면 속 오마이걸은 바캉스 분위기가 물씬 풍기는 상큼 발랄한 스타일링이 시선을 사로잡는 가운데 오마이걸 특유의 청량미 가득한 매력이 돋보인다.또한 지난 1일 오마이걸은 타이틀곡 `번지(BUNGEE)`의 미리듣기 영상을 공개해 올 여름 무더위를 가시게 할 짜릿한 ‘여름 시즌송’으로 기대감을 더한 바 있다.오마이걸은 `WINDY DAY`, `내 얘길 들어봐` 등 여름에 발매하는 매 앨범을 성공적으로 이끌며 `썸머 요정`으로 자리매김한 바 있어 이번 컴백에 대한 대중들의 기대감을 더욱 증폭시키고 있다. 또한 오마이걸은 지난 7월 24일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘2019 올해의 브랜드 대상’에서 여자 아이돌 부문을 수상하며 2019년을 빛내고 있는 올해의 걸그룹으로 인정받은 바 있다.한편, 오마이걸의 썸머 패지키 앨범 ‘Fall in Love’는 오는 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 공개될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지