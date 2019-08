`글로벌돌` 세븐어클락 한겸X앤디, `시 유 어겐` 커버 공개

한국경제TV 핫뉴스

세븐어클락 한겸과 앤디가 특별한 선물을 준비했다.지난 1일 오후 세븐어클락 공식 SNS 채널에는 한겸과 앤디가 찰리 푸스, 위즈 칼리파의 `See You Again`을 커버한 영상이 게재됐다.공개된 영상 속 한겸과 앤디는 부드러운 목소리로 `See you again`을 불러 팬들의 귀를 사로잡았다. 아울러 이들은 짙은 눈빛으로 카메라와 눈을 맞추기도 해 보는 이들의 마음을 흔들었다.이번 영상은 지난 6월 러시아에서 열린 `2019 시베리아-한국 문화 축제` 공연에서 선보였던 무대를 다시 커버했다. 공연 이후, `See you again` 커버 영상 요청이 빗발쳤던 것. 이에 한겸과 앤디는 커버 곡을 영상으로 촬영해 선보였다.소속사 포레스트 네트워크는 "러시아 공연 당시 가장 큰 호응을 얻었던 커버 스테이지를 다시 보여드리게 돼 기쁘다. 국내 팬들은 물론 해외 팬분들에게도 큰 선물이 될 것 같다"며 "앞으로도 다양한 영상 콘텐츠들로 찾아뵐 예정이니, 세븐어클락에게 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.한편, 최근 유럽 투어 `2019 Seven O`clock World Tour Concert The beginning in Europe`을 성황리에 마치고 귀국한 세븐어클락. 이들은 `글로벌돌`이라는 수식어에 맞게 여러 글로벌 활동을 준비 중이라는 귀띔이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지