보고 듣고 즐길 거리 가득한 新 시상식 `2019 MGMA`…1일 개최

음악을 보고, 듣고, 공유하는 지금 시대에 가장 걸맞은 2019년형 음악 시상식 `2019 MGMA`가 베일을 벗는다.No.1 디지털 뮤직 플랫폼 지니뮤직과 No.1 K-POP 디지털 채널 M2가 함께하는 `2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS(이하 2019 MGMA)`가 1일 서울 KSPO DOME(올림픽 공원 체조경기장)에서 개최된다.오후 5시 30분 레드 카펫을 시작으로 오후 7시 본 시상식이 진행된다. 단독 호스트 한혜진을 비롯해 김재환, 마마무, 우주소녀, 청하, 투모로우바이투게더, 펜타곤, 폴킴, AB6IX, DAY6, ITZY, IZ*ONE, TWICE 등 대세 아티스트들이 출연해 무대를 꾸밀 예정이다. 가수이자 크리에이터로 활약 중인 에이핑크 보미와 마마무 솔라가 `2019 MGMA`의 앰버서더로서 직접 콘텐츠를 제작, 선보인데 이어 오늘 시상식과 연계한 특별 라이브를 선사할 것으로 알려졌다.화려한 라인업과 콘텐츠가 순차적으로 공개됨에 따라 `2019 MGMA` 티켓은 1차와 추가 예매 모두 오픈하자마자 매진된 상황.객석을 가득 채울 음악 팬들을 위해 아티스트들이 준비한 스페셜 스테이지가 오늘 저녁 펼쳐진다. 대세 걸그룹 TWICE는 `FANCY`를 파워풀한 댄스 브레이크와 함께 선보이고, 마마무는 `고고베베`를 록 버전으로 공개한다. 청하는 M2의 히트 콘텐츠 `스튜디오 춤` 댄서 100인과 대규모 컬래버 스테이지를 꾸미고, 솔지와 산들은 올해 10년을 맞은 `월간 윤종신`의 노래를 듀엣으로 선사한다. 음원 강자 폴킴이 `너를 만나`로 여름 밤을 감동으로 물들이고, DAY6는 지금 시대의 청춘들이 겪고 있는 다양한 감정을 공감가는 가사로 노래할 예정이다.핫한 신인들의 무대도 기대를 모은다. 최근 컴백한 ITZY(있지)는 신곡 `ICY`의 무대를 `2019 MGMA`에서 최초로 공개하고, 김재환은 일렉트로닉 기타와 피아노 연주를 더한 감성 무대를, 투모로우바이투게더는 영상과 어우러진 퍼포먼스를, AB6IX는 방송 최초로 `ABSOLUTE` 무대를 선보인다.대중의 관심을 한 몸에 받고 있는 `2019 MGMA` 수상자도 1일 밝혀진다.음악 부문에는 남·여 그룹, 남·여 솔로 아티스트, 남·여 신인 아티스트, 남·여 퍼포밍 아티스트, 보컬 아티스트, 밴드 등 10개 부문의 시상이 이뤄지며, 대상 부문으로는 심사 기간 동안 대중에게 가장 많은 사랑을 받은 아티스트인 `The Top Artist`, 스트리밍과 다운로드 누적 합산 1위 음원인 `The Top Music`, M2 콘텐츠 중 가장 많은 사랑을 받은 `M2 The Top Video`, 가장 많은 곡을 높은 순위에 올려놓은 `The Best Selling Artist`를 시상한다. 지니뮤직 홈페이지 투표 100%로 선정되는 `지니뮤직 인기상`과 Mwave에서 글로벌 팬들의 투표만으로 결정되는 `글로벌 인기상`의 주인공도 확인할 수 있다.가수들에 더해 구혜선, 김민정, 송지효, 송해나, 엄정화, 유인영, 윤박, 이다희, 정영주 등 배우와 모델, 방송인까지 장르를 넘나드는 시상자들이 `2019 MGMA`를 빛낼 예정이다.음악을 보고, 듣고, 공유하는 지금 시대에 가장 걸맞은 2019년형 음악 시상식, `2019 MGMA`는 1일 저녁 7시 서울 KSPO DOME(올림픽 공원 체조경기장)에서 개최되며 지니뮤직 홈페이지와 모바일 애플리케이션, 음악 전문 채널 Mnet과 디지털 채널 M2 등에서 시청할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지