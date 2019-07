셀트리온헬스케어(091990) 종목알파고 분석, 외국인/기관 실시간 수급과 추가 매수 확률은?

종목알파고봇 기자 -한국경제TV

본 기사는 한국경제TV가 자체 개발한 `종목알파고봇 기자`가

실시간으로 작성한 기사입니다.

한국경제TV 핫뉴스

[한국경제TV 알파고 분석뉴스]31일 오전 09시 43분 현재 셀트리온헬스케어는 전 거래일 대비 6.71% 하락한 45,150원이며, 오늘 종가 예상은 하락이 예상된다.◆분석 요약◆기업 요약- 해외 판매 통한 매출 증가 (2019년 06월 19일 업데이트)2019년 03월 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 71.78% 증가, 영업이익 11.12% 증가, 당기순이익 90.35% 감소. 동사는 싱가포르와 태국에서 각각 2016년, 2018년부터 의약품 직판을 시작하였으며, 2019년 3월 렘시마와 리툭시맙을 독점 공급하기로 확정함. 램시마의 염증성 장질환(IBD) 환자 대상 임상연구 결과를 의학 학술지 란셋에 게재하여 안정성을 입증함.◆알파고 상세 분석- 미래주가 분석알파고의 재무데이터 분석 결과에 따르면 적정주가는 64,000원을 예상하고 있으며, 목표주가는 80,000원, 지지선은 48,000원 으로 예상하고 있다.- 종목순위 분석알파고가 가치, 수급, 차트로 평가한 셀트리온헬스케어종목의 현재 종합순위는 코스닥 1356개 종목 중 430위로, 알파고는 셀트리온헬스케어기업의 수급을 높게 평가 분석하고 있다.- 외국인/기관 수급 예상 분석외국인, 기관 수급을 보면 외국인은 2일 연속 매도하고 있고, 기관은 6일 연속 매수하였다. 알파고는 외국인, 기관의 추가 매도 가능성을 68%로 예상하고 있다.- 실시간 수급 분석(단타전략)알파고가 분석한 셀트리온헬스케어 종목의 외국인·기관 당일 실시간 수급은 현재 외국인은 매도하고 있고 기관은 매도하고 있으며, 종합 수급분석 평가지표인 파워수급은 09시 34분 부터 현재까지 매도 에너지가 더 높은 것으로 분석하고 있다.◆ 종목핵심정보 (2019년 07월 11일 업데이트)- We believe Celltrion Healthcare will post consolidated 2Q operating profit that beat consensus, incurring a q-q similar size of compensation for Truxima and Herzuma price declines- Celltrion Healthcare should wrap up contract renewals with European distributors by 3Q19, and needs to make changes to strengthen the firm`s fundamentals- We maintain our HOLD rating on the stock and cut our target price by 11% to KRW65,000(위의 종목알파고 분석은 기업의 가치, 차트, 재무, 외인/기관 수급 등 과거 데이터를 분석하여 향후 주가의 방향을 예상 하였으며, 높은 수익률을 보장하지는 않습니다. 위의 자료는 투자 참고용으로 제시해 드리는 것이며, `종목알파고 유망종목 Top5`는 주식창앱에서 확인하실 수 있습니다.)종목알파고봇ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지