정세운, 신곡 ‘내 이름을 부르면’ 미니어처 라이브 공개…촉촉+포근 감성 폭발

`싱어송라이돌` 정세운이 특별한 신곡 라이브 영상을 전격 공개해 눈길을 끈다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 30일 오후 공식 SNS 및 유튜브 채널에 정세운의 신곡 `내 이름을 부르면(When you call my name)`의 미니어처 라이브 영상을 게재했다.공개된 영상에서 정세운은 동화책 속 한 장면을 연상케 하는 아름다운 배경에서 등장해 시선을 집중시킨다. 캐주얼한 의상으로 훈훈한 비주얼을 뽐내는 정세운은 부드러운 목소리로 `내 이름을 부르면`의 노래를 시작해 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡는다.특히 별다른 반주 없이도 감미롭게 이어지는 정세운의 보컬은 포근하면서도 촉촉한 분위기를 자아낸다. 더불어 차분하고 매력 넘치는 라이브로 팬들에게 따뜻한 위로와 힐링을 전한다.앞서 정세운은 지난 28일 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 `내 이름을 부르면`을 기습 공개해 음악 팬들의 관심을 불러일으켰다. 신곡 `내 이름을 부르면`은 세련된 스트링 선율이 돋보이는 팝 발라드로, 정세운이 직접 작사에 참여해 음악적 완성도를 더욱 높였다.더욱이 정세운은 최근 성료한 단독 콘서트 (제로) 서울 공연에서 해당 신곡 무대를 최초로 공개하며 팬들의 마음을 단숨에 사로잡은 바 있다.매력적인 라이브로 화제를 모은 정세운은 2017년 ‘JUST U’로 데뷔해 ’BABY IT`S U’, ’20 Something’, Feeling’ 등 다양한 음악을 발표하며 ‘싱어송라이돌’로 발돋움했다. 또한, 드라마 ‘기름진 멜로’, ‘김비서가 왜 그럴까’, ‘여우각시별’, ‘진심이 닿다’ 등 인기 드라마 OST로 참여하며 OST 신흥 강자로도 떠올랐고, 최근 뮤지컬 <그리스>에서 주연 `대니` 역을 성공적으로 마쳤다.더불어 최근 성공적으로 마친 단독 콘서트 서울 공연에 이어 오는 8월까지 태국 방콕과 대만 타이베이, 부산 등 4개 도시에서 투어 공연을 펼치는 등 대세 행보를 이어가고 있다.한편, 정세운은 오는 8월 3일(현지시각) 태국 방콕 BCC 홀(BCC HALL, CENTRAL PLAZA LADPRAO)에서 단독 콘서트 방콕 공연을 이어간다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지