VAV, 미나명X데라게토X플레이 앤 스킬즈와 `기브 미 모어` 댄스 영상 공개

그룹 VAV가 안무가 미나명, 데라게토, 플레이 앤 스킬즈와 함께 한 댄스 영상을 공개했다.지난 25일 원밀리언 댄스 스튜디오 공식 유튜브 채널에는 `Give Me More - VAV / Mina Myoung Choreography with VAV, De La Ghetto, Play-N-Skillz`라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 VAV(에이노, 로우, 에이스, 지우, 바론, 제이콥, 세인트 반)는 미나명, 데라게토, 플레이 앤 스킬즈와 함께 연습실에서 호흡을 맞췄다. 무대에서와는 또 다른 VAV의 자연스러운 모습이 눈길을 모은다.이 가운데 VAV와 미나명, 데라게토, 플레이 앤 스킬즈는 VAV의 새 썸머 스페셜 싱글 `기브 미 모어`에 맞춰 자유롭게 안무를 펼쳤다. 자유로운 분위기 속에 한층 더 여유롭고 노련미 넘치는 VAV의 모습이 돋보인다.이와 함께 VAV는 `기브 미 모어` 댄스 커버 콘테스트 및 `기브 미 모어` 챌린지 소식을 알렸다. 11일까지 열리는 댄스 커버 콘테스트는 유튜브에 `기브 미 모어` 댄스 커버 영상을 업로드한 후 신청서를 작성하면 된다. 원밀리언 댄스 스튜디오 클래스 티켓이 상품으로 주어진다.또 오는 8월 11일까지 진행되는 `기브 미 모어 챌린지`는 VAV의 `기브 미 모어` 음악을 배경으로 자유로운 주제의 영상을 촬영한 후 본인 SNS에 필수 해시태그를 넣어 업로드하면 참여할 수 있다. 필수 해시태그는 #VAV #GiveMeMoreChallenge이며, 이벤트에 당첨된 7명은 상품으로 VAV 스페셜 랜덤박스를 받을 수 있다. 팬들과 더욱 가깝게 호흡하려는 VAV의 의도가 엿보인다.VAV는 지난 23일 새 썸머 스페셜 싱글 `기브 미 모어`로 컴백했다. 글로벌 음원 플랫폼 아이튠즈가 발표한 전 세계 K-POP 차트에 따르면 VAV의 ‘기브 미 모어’는 지난 25일 기준(한국시간) 전 세계 12개 국가에서 최상위권 순위를 기록 중이다.한편, VAV는 신곡 ‘기브 미 모어’로 국내외를 오가며 활발한 활동을 펼칠 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지