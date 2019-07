파바로티 컴필레이션 앨범 ‘그레이티스트 히츠’ 26일 발매

한국경제TV 핫뉴스

역사상 가장 유명한 테너 루치아노 파바로티의 음악 여정을 하나의 앨범에 담았다.파바로티의 음악을 3장의 CD에 모은 컴필레이션 앨범 `그레이티스트 히츠(The Greatest Hits)`가 26일 발매된다. `그레이티스트 히츠`는 그 이름에 걸맞게 파바로티를 대표하는 곡 `공주는 잠 못 이루고(Nessun Dorma, 네순 도르마)`, `오 솔레 미오(O Sole Mio)`는 물론 스팅(Sting), 퀸(Queen) 등 세계적 팝스타와의 미공개 듀엣 실황도 함께 수록됐다.이번 앨범은 파바로티의 일생을 다룬 론 하워드 감독의 다큐멘터리 영화 <파바로티(PAVAROTTI)> 개봉에 맞춰 데카(Decca) 레이블이 선보이는 것으로 총 4시간 분량의 오페라 아리아, 칸초네, 실황 듀엣 등을 3장의 CD에 나눠 담아 파바로티의 다채로운 매력을 감상할 수 있다. 영화 <파바로티>는 지난달 미국 개봉 한 달 만에 박스오피스 300만 달러를 돌파하며 하워드 감독의 전작 <비틀즈: 에잇 데이즈 어 위크>의 기록을 넘어선 바 있다.첫 번째 CD에는 투란도트 아리아 `네순 도르마`로 시작해 이탈리아 오페라 라 보엠(La boheme), 리골레토(Rigoletto), 토스카(Tosca) 등의 명곡들과 프랑스 근대 오페라를 대표하는 카르멘(Carmen)의 아리아까지 이어진다.두 번째 CD에는 대중적인 사랑을 받은 `오 솔레 미오`, `카루소`, `볼라레` 등의 칸초네와 세이크리드 아리아가 담겼다.세 번째 CD에는 안드레아 보첼리, 엘튼 존, 스티비 원더 등과 함께한 듀엣곡을 비롯해 `스리 테너` 공연에서 선보였던 `네순 도르마` 라이브 공연 녹음본으로 장장 4시간 분량 앨범의 대미를 장식한다.특히 지금까지 공개되지 않았던 유명 스타들과의 듀엣곡은 이번 컴필레이션을 더욱 특별하게 만든다. 영국 대표 싱어송라이터 스팅과 노래한 `When We Dance`, 퀸의 브라이언 메이와 로저 테일러와 함께한 `Too Much Love Will Kill You`는 물론 배리 화이트, 제임스 브라운, 루리드와의 미공개 곡도 수록됐다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지