디원스, 다채로운 개성 `꾹꾹`…데뷔 앨범 `하이라이트 메들리` 오픈

한국경제TV 핫뉴스

그룹 디원스(D1CE)가 보여줄 개성 넘치는 음악들이 팬들을 찾았다.디원스엔터테인먼트는 지난 25일 오후 공식 SNS 계정에 디원스의 첫 미니앨범 `Wake up: Roll the World`의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.약 2분 5초의 영상에는 디원스의 등장을 알리는 데뷔 앨범 각 트랙들의 하이라이트 부분이 담겼다. 강렬한 `Intro` 트랙부터 타이틀곡 `깨워(Wake up)`, 그리고 수록곡들까지 저마다의 특별한 매력을 품으며 디원스의 데뷔를 기다리는 팬들을 설레게 만들었다.타이틀곡 `깨워(Wake up)`는 디원스의 강한 의지와 팬들을 향한 고백을 녹여낸 트랙이다. 강렬한 트랩 비트와 브라스 사운드, 그리고 파워풀한 퍼포먼스를 품은 것으로 알려져 기대를 모은다.이외에도 청량감 가득한 `dot`, 판타지 동화를 떠올리게 하는 `놀라워`, 여름밤 파티 분위기의 `Hands up`, 디원스의 감성을 만나볼 수 있는 발라드 `U R` 등이 디원스의 첫 미니앨범을 가득 채우고 있다.특히 하이라이트 메들리 영상과 함께 그간 공개됐던 디원스의 티저 이미지도 함께 흘러나와 팬들의 눈과 귀를 동시에 만족시켰다.디원스는 오는 8월 1일 첫 미니앨범 `Wake up: Roll the World`를 발매한다. 이에 앞서 앨범 발매 주인 29일부터는 트레일러와 뮤직비디오 티저 등을 공개하며 디원스의 데뷔에 대한 기대감을 더욱 끌어올릴 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지