소리, 26일 ‘뮤직뱅크’로 첫 공중파 컴백 무대

솔로 가수 소리가 더위를 날리는 파워풀한 퍼포먼스를 예고했다.소리는 26일 오후 5시 방송하는 KBS2 `뮤직뱅크`에 출연해 세 번째 싱글 `I AM NOT ALONE` 무대를 선보인다.소리의 세 번째 솔로 싱글 `I AM NOT ALONE`은 퓨처 베이스 장르의 곡으로, 신예 프로듀서 Folded Dragons(본명 Albert Pan)와 소리가 함께 컬래버레이션 했다. 가사에는 후회와 분노, 실패가 가득한 세상 속에서 좌절하기도 했지만 그래도 `너와 나는 혼자가 아니다`라는 메시지를 담았다.소리는 현대무용과 재즈 댄스 등 다양한 장르가 어우러진 `l AM NOT ALONE`의 매혹적인 퍼포먼스로 시청자들과 만날 계획이다. 앞서 음악 방송을 통해 `맨발 퍼포먼스`로 대중들의 눈을 사로잡은 소리. 그는 이번 `뮤직뱅크`에서도 강렬한 무대를 선사하겠다는 각오다.아울러 무대에서의 퍼포먼스를 촬영한 신선한 뮤직비디오로 화제를 모으고 있는 `I AM NOT ALONE`. 화려한 의상과 매력적인 소리의 퍼포먼스가 어우러진 `I AM NOT ALONE`에 국내 팬들은 물론 해외 팬들까지도 열광적인 반응을 보내고 있다.한편, 소리는 가수로서의 활동은 물론 유튜브 `SoriNotSorry! (소리 낫 소리!)` 채널에 다채로운 콘텐츠들을 공개하며, 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지