세븐틴, 8월 5일 전격 컴백 확정…2019 하반기 활동 예열 시작

그룹 세븐틴이 오는 8월 5일 전격 컴백하며 본격적인 하반기 활동 예열에 나선다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 26일 0시 세븐틴 공식 SNS를 통해 모션 포스터와 함께 오는 8월 5일 오후 6시 디지털 싱글 발매 일정을 함께 공개하며 약 7개월만의 컴백을 예고, 팬들의 뜨거운 화제를 모으고 있다.모션 포스터에는 잔잔한 물결 사이로 노이즈 소리와 함께 밧줄에 묶인 의자가 떨어지며 큰 파동을 일으키는 모습에 화면이 전환, 'SEVENTEEN DIGITAL SINGLE'과 '2019.08.05 06:00PM'라는 문구가 단번에 눈을 사로 잡으며 이번 컴백을 통해 세븐틴이 선보일 콘셉트와 음악에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.또한 세븐틴은 앞서 타이틀곡 '아주 NICE', '어쩌나' 등 여름과 어울리는 독보적인 청량미와 퍼포먼스를 선사하며 팬들을 사로잡아온 것과는 다르게 새로운 분위기를 나타내고 있는 모션 포스터를 공개, 오는 8월 5일 발매를 앞두고 있는 신곡으로 세븐틴이 선보일 또 다른 여름에 대한 기대감이 최고조에 달했다.지난 1월 발매된 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)' 이후 약 7개월 만의 컴백 소식으로 화제를 모으고 있는 세븐틴은 이번 디지털 싱글 발매를 포문으로 2019년 하반기 본격적인 활동 예열에 나선다.특히 오랜만의 컴백을 앞두고 있는 만큼 오는 8월 5일 발매되는 디지털 싱글 시작으로 한층 더 높은 완성도와 새롭고 다채로운 컨텐츠로 올 하반기를 가득 채우며 팬들을 찾아올 예정이라고 전해진 것.이에 세븐틴은 지난 24일 프롤로그 영상 'An Ode 1 : Unchained Melody'을 공개, 다방면에서의 새로운 확장과 함께 대세로서 확실하게 자리매김한 이들의 한 단계 더 성장하고 폭 넓어진 스펙트럼을 예고한 바 있다.이처럼 세븐틴은 미국 빌보드 및 포브스 단독 인터뷰 진행, 두 번째 월드투어 'ODE TO YOU' 개최 확정 등 국내외로 뜨거운 인기를 과시, 탄탄한 실력과 꾸준한 성장을 바탕으로 연일 가파르게 상승곡선을 그리고 있는 세븐틴이 이번 디지털 싱글을 발매하며 써내려 갈 기록부터 올 하반기 활동까지 많은 이들을 더욱 기대케 하고 있다.한편, 세븐틴은 오는 8월 30일부터 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL을 개최할 예정이다.