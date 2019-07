에이티즈, 美 유명 음반사 RCA 레코드와 계약 체결 ‘글로벌 발판 탄탄히’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 에이티즈가 미국 유명 음반사와 계약을 체결했다.25일 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 “에이티즈가 미국 RCA Records(RCA 레코드)와 레코드 계약을 체결했다. 전 세계로 뻗어나갈 에이티즈의 글로벌한 활약에 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.에이티즈와 계약을 체결한 RCA Records는 저스틴 팀버레이크(Justin Timberlake), 칼리드(Khalid), 크리스 브라운(Chris Brown), 에이셉라키(A$AP Rocky), 차일디시 감비노(Childish Gambino), 엘렌 워커(Alan Walker), 마크론슨(Mark Ronson), 허(H.E.R.), 제인(ZAYN), 카이고(Kygo), 마틴 게릭스(Martin Garrix) 등 최고의 스타들을 배출해낸 소니 뮤직 산하의 미국 음반사다.RCA Records와의 계약을 통해 에이티즈는 추후 이루어질 해외 활동에 조금 더 탄탄한 발판과 전폭적인 지원을 받으며 월드와이드 아이돌로서의 입지를 단단히 굳힐 예정이다.앞서 에이티즈는 국내 활동과 더불어 해외에서도 큰 반향을 일으키며 각국의 큰 관심을 받았다. 월드 투어를 통한 현지의 뜨거운 반응은 물론, Grammy(그래미)와 Billboard(빌보드) 등 해외 메이저 언론의 집중 조명부터 최근 FOX5 TV 토크쇼 ‘GOOD DAY New York’(굿데이 뉴욕), ‘PIX11 Morning News’(픽스11 모닝 뉴스) 출연까지 성공해 ‘글로벌 퍼포먼스돌’로서의 활약상을 뽐낸 바 있다.또한 에이티즈는 데뷔와 동시에 첫 번째 미니앨범 ‘TREASURE EP 1 : All To Zero’(트레져 EP.1 : 올 투 제로)로 빌보드 월드 앨범 차트 12위를 기록하는 가하면, ‘TREASURE EP.2 : Zero TO One’(트레저 EP.2 : 제로 투 원)과 ‘TREASURE EP.3 : One To All’(트레져 EP.3 : 원 투 올)로 각각 5위와 8위를 기록하며 전례 없던 신인의 남다른 성장세까지 드러내고 있다.본격적으로 활동 무대를 전 세계로 넓힐 에이티즈는 오는 27일 오후 YES24 LIVE HALL에서 첫 번째 팬미팅 ‘ATEEZ The 1st ATINY PARTY [DEL MUNDO]’(에이티즈 첫 번째 에이티니 파티 [델 문도])를 앞두고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지