강다니엘, 25일 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’ 발매…타이틀곡 ‘뭐해’

강다니엘이 ‘color on me’로 드디어 솔로 데뷔의 문을 연다.강다니엘은 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’를 발매한다.이번 앨범은 강다니엘이 자신만의 색을 찾아가고자 하는 고민과 앞으로 본연의 색을 만들어가겠다는 포부를 담았다. 오랜 시간 기다려 준 팬들에게 보답하는 마음으로 준비했다고. 제작 과정에도 적극 참여하며 강다니엘만의 색을 담아 완성된 ‘color on me’는 선주문 수량만 45만 장이라는 역대급 수치를 돌파, 강다니엘의 데뷔에 대한 팬들의 기대와 인기를 실감케 했다.디바인 채널이 힘을 실어 준 타이틀곡 ‘뭐해’는 간결하면서도 인상적인 벨(Bell) 계열의 테마의 곡으로, 808 사운드와 몽환적인 신스 사운드에 대중적인 후렴구까지 더해 강다니엘만의 트렌디한 이미지를 극대화했다. 한 번에 각인되는 쉬운 가사와 중독성 강한 후렴구로 리스너들의 귓가를 사로잡을 전망이다.24일 0시에 공개된 뮤직비디오 티저에서도 전혀 찾아볼 수 없었던 ‘퍼포먼스’ 또한 완전히 베일을 벗는다. 퍼포먼스로 받은 사랑과 기대에 부응하고자 월드클래스 안무가인 앙투안 등 총 3명의 해외 안무가와 함께 구상하며 완성도를 높인 강다니엘의 “진화된 퍼포먼스”도 주목할 만한 포인트.강다니엘이 긴 공백을 딛고 드디어 날갯짓을 시작했다. 강다니엘은 25일 오후 8시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’ 팬 쇼케이스를 시작으로 본격적인 활동에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지