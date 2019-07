디원스, 팬들 향한 고백 담은 `깨워` 리릭 스포일러 공개

한국경제TV 핫뉴스

팬들을 향한 디원스(D1CE)의 고백이 베일을 벗었다.디원스엔터테인먼트는 지난 24일 공식 SNS 채널에 데뷔곡 `깨워(Wake up)`의 `리릭 스포일러(Lyrics spoiler)` 영상을 게재하고 팬들을 만났다.해당 영상에는 긴장감 넘치는 사운드와 함께 디원스의 첫 번째 미니앨범 `Wake up: Roll the World`의 타이틀곡 `깨워(Wake up)`의 짧은 가사가 담겼다. 특히 그간 자신들의 곁을 떠나지 않고 지켜준 팬들을 향한 진심어린 고백이 실려 큰 호응을 얻고 있다.디원스엔터테인먼트의 전신인 해피페이스엔터테인먼트에서 HNB(Happyface Next Boys) 프로젝트로 첫 인사를 건넸던 디원스 멤버들. 이들은 약 3년여의 노력 끝에 `디원스`라는 이름으로 꿈에 그리던 데뷔를 맛보게 됐다.특히 8월 1일 데뷔 미니앨범을 앞두고 다양한 콘셉트 포토에 이어 티저 이미지로 나날이 팬들의 기대감을 끌어올리고 있는 상황. 아울러 그룹의 특색을 녹여낸 트레일러와 `깨워(Wake up)` 뮤직비디오 티저 등의 공개를 앞두고 그 어느 때보다 관심이 높아지고 있다.디원스엔터테인먼트는 "디원스의 데뷔 미니앨범에는 연습생 시절부터 오랫동안 사랑을 보내주신 팬 여러분을 향한 고백, 그리고 앞으로 디원스로서 펼쳐갈 새로운 세계가 녹아있다"면서 "디원스의 특별한 이야기에 많은 분들이 귀를 기울여 주셨으면 좋겠다"고 전했다.디원스는 `믹스나인` 우승자 우진영을 비롯해 김현수, 박우담, 정유준, 조용근으로 구성된 5인조 보이그룹이다. 이들은 오는 8월 1일 데뷔 미니앨범 `Wake up: Roll the World`를 발표하고 타이틀곡 `깨워(Wake up)`로 본격적인 활동에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지