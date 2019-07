방탄소년단 RM, 美 유명 래퍼 릴 나스 엑스 `Seoul Town Road (Old Town Road Remix)` 피처링

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단의 리더 RM과 미국의 유명 래퍼 릴 나스 엑스(Lil Nas X)의 세계적 컬래버레이션이 성사됐다.릴 나스 엑스는 24일(미국 현지시간) 전 세계 음원 사이트와 스트리밍 플랫폼 등을 통해 방탄소년단 RM이 피처링에 참여한 `Seoul Town Road (Old Town Road Remix)` 음원을 발표했다.이번 컬래버레이션은 방탄소년단과의 협업을 원한 릴 나스 엑스측의 제안으로 이루어졌다.`Seoul Town Road (Old Town Road Remix)`는 지난해 12월 발표한 릴 나스 엑스의 `Old Town Road`를 리믹스해 발표한 곡으로, RM은 이 곡의 가사를 직접 영어로 쓰고 랩 피처링에 참여했다.특히, 한국 고유의 느낌을 살리기 위해 기존 가사와 제목이 `Old Town Road`에서 `Seoul Town Road`로 바뀐 점이 눈길을 끈다.릴 나스 엑스는 `Old Town Road (Remix) (feat. Billy Ray Cyrus)`로 현재까지 미국 빌보드의 메인 싱글 차트 `핫 100`에서 16주째 정상을 차지하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지