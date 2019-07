`글로벌 대세돌` GOT7 마크, 첫 중국 단독 팬미팅 성료 ‘3000석 전석 매진 기록’

한국경제TV 핫뉴스

GOT7 마크가 중국에서 처음으로 단독 팬미팅을 개최했다.마크는 지난 20일 오후 7시(이하 현지 시간) 중국 장쑤성 난징시에 위치한 난징 태양궁 극장(Nanjing Sun Palace)에서 첫 단독 팬미팅 `마크 투안 2019 팬미팅 인 난징 "온 유어 마크"(MARK TUAN 2019 FAN MEETING IN NANJING "On Your MARK")`를 열고 현지 팬들과 만났다.특히 이번 팬미팅은 마크가 중국에서 최초로 개최한 단독 팬미팅으로써 현지서 높은 관심을 모았다. 마크는 첫 단독 팬미팅의 3000석 전석 매진을 기록하며 솔로 아티스트로도 인기를 입증했다.이날 마크는 GOT7 정규 3집 앨범에 수록된 솔로곡 `OMW(On My Way)`를 비롯해 중국어곡 주걸륜의 `고백풍선(告白?球)` 등을 가창해 공연장을 가득 메운 관객들과 특별한 시간을 보냈다.오는 9월 14일에는 중국 쓰촨성 청두에서 `마크 2019 팬미팅 인 청두 "온 유어 마크"(Mark 2019 FANMEETING IN CHENGDU "On Your MARK")`로 공연의 열기를 이어나갈 전망이다.최근 마크는 중국에서 활발한 활동을 전개하며 솔로 아티스트로서 매력을 발산하고 있다. 지난 4월에는 홍콩서 열린 `웨이보 스타라이트 어워즈(Weibo Starlight Awards)`에서 `웨이보 핫 스타상`을 수상하며 높은 영향력를 입증했다. 또 6월에는 현지서 단독 화보집을 발매하고 뜨거운 인기몰이를 이어갔다.마크가 속한 그룹 GOT7은 최근 2019 월드투어 중 미국 4개 도시를 포함한 북남미 7개 지역 투어를 성황리에 개최했다. GOT7은 지난 6월 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장) 서울 공연을 시작으로 `갓세븐 2019 월드 투어 킵 스피닝(GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING)`을 진행 중으로 6월 27일 뉴어크 공연을 시작으로 30일 토론토, 7월 3일 달라스, 6일 로스앤젤레스, 10일 오클랜드, 13일 멕시코, 17일 산티아고에 이르기까지 북남미 총 7개 도시서 현지 관객들을 열광시키며 `글로벌 대세돌`의 면모를 뽐냈다.GOT7을 향한 현지 미디어의 관심도 뜨거웠다. 이들은 미국 뉴어크 공연을 앞두고 NBC 채널 유명 토크쇼 `투데이 쇼(TODAY SHOW)`에 K팝 그룹 최초로 출연해 `이클립스(ECLIPSE)`의 영어 버전 무대를 선보였다. 또 FOX5 채널 인기 토크쇼 `굿 데이 뉴욕(Good Day New York)`에도 지난해에 이어 2년 연속 출연하며 현지서 주목을 모았다.북남미 투어를 성료한 GOT7은 8월 22일 시드니 공연을 시작으로 멜버른, 홍콩, 암스테르담, 런던, 베를린, 마드리드, 파리, 마닐라에서 투어를 이어간다.