나플라-루피-이영지-플루마, ‘I’m the ONE’ 작업 소감 “희망적 메시지 담았다”

래퍼 나플라(nafla)와 루피(Loopy), 이영지, 플루마(PLUMA)가 콜라보레이션 앨범을 작업한 소감에 대해 전했다.25일 오후 청담 일지아트홀에서 나플라와 루피, 이영지, 플루마의 ‘I’m the ONE’(아임 더 원) 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.‘I’m the ONE’은 열정과 꿈을 담아 모든 시간을 즐기며 앞으로 나가보자는 청춘들을 향한 메시지를 담은 곡으로, 네 사람의 독보적인 래핑이 더해져 완성도 높게 탄생했다.특히 ‘I’m the ONE’에서 가장 중점을 둔 부분이 무엇인지에 대한 MC 하루의 질문에 나플라는 “희망적인 메시지를 주고 싶었다”고 답했고, 루피는 “‘I’m the ONE’이라는 의미를 담아내려고 생각했었다. 기업은행이랑 함께하는 콜라보다 보니 돈, 은행이라는 1차원 적인 느낌도 담았다”고 말했다.이어 이영지와 플루마는 “둘이서 함께 작사를 했다. 우리가 주인공이고, 우리가 노력해서 원하는 것을 가져가겠다는 포부를 담았다”고 공개될 ‘I’m the ONE’에 대한 기대치도 높였다.IBK기업은행은 새로운 스마트뱅킹 서비스 ‘i-ONE Bank’(아이 원 뱅크)의 출시와 함께 ‘젊고 빠르고 혁신적인’ 브랜드를 제공하고자 ‘I’m the ONE’ 프로젝트를 기획했다.최초로 Mnet ‘쇼미더머니’와 ‘고등래퍼’ 우승자들의 콜라보레이션을 기획했고, i-ONE Bank 스마트뱅킹 앱에서도 음원을 들을 수 있도록 개편하는 등 과감하고, 혁신적인 마케팅을 통해 변화도 시도하고 있다.또한 디지털 싱글로 발매되는 ‘I’m the ONE’을 단돈 100원에 리미티드 에디션 CD로 구매할 수 있는 이벤트를 오는 8월 i-ONE Bank를 통해 공개할 예정이다.나플라와 루피, 이영지, 플루마의 시너지를 느낄 수 있는 ‘I’m the ONE’은 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지