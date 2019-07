JYP, GOT7-트와이스-ITZY 타이틀곡 만들 10대 작곡가 찾는다

한국경제TV 핫뉴스

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 소속 아티스트의 타이틀곡을 만들 10대 작곡가를 찾는다.JYP의 창의성 총괄 책임자(CCO:Chief Creative Officer) 박진영이 설립한 소속 작가 저작권 관리 음악 출판사 JYP 퍼블리싱이 네이버 그라폴리오와 손잡고 청소년 작곡가를 발굴하는 오디션 `JYP 퍼블리싱 X 네이버 그라폴리오 틴에이저`를 개최한다.이는 지난 2018년 여름 개최된 `해피 서머 위드 틴에이저(HAPPY SUMMER WITH TEENAGER)`에 이어 열리는 10대 작곡가 오디션이다. JYP 퍼블리싱은 네이버의 온라인 창작 콘텐츠 플랫폼인 그라폴리오와 컬래버레이션뿐 아니라 정기적인 작곡가 오디션을 통해 음악 인재 찾기에 노력하고 있다.JYP 퍼블리싱에는 아시아 최고의 프로듀서인 박진영을 비롯해 원더걸스 `와이 소 론니(Why So Lonely)`, DAY6의 `한 페이지가 될 수 있게` 등 1위곡을 만든 홍지상, 백아연의 `이럴거면 그러지말지`와 트와이스의 `예스 오어 예스(Yes Or Yes)`를 만든 심은지, 트와이스의 `낙낙(Knock Knock)`과` 왓 이즈 러브?(What is love?)`를 만든 이우민(collapsedone), 수지의 `행복한 척`과 `다른사람을 사랑하고 있어`를 만든 아르마딜로(ARMADILLO) 등 다양한 인재들이 포진해 있다. 이들을 잇는 재능 있는 작곡가를 발굴하기 위해 연 2회 정기 오디션을 비롯해 JYP 퍼블리싱 홈페이지를 통해 작곡가 오디션 수시 모집을 진행 중이다.`JYP 퍼블리싱 X 네이버 그라폴리오 틴에이저` 오디션은 2001년생부터 2010년생까지 10대 청소년을 대상으로 지원을 받는다. 지원자들은 GOT7, DAY6, 트와이스, 스트레이 키즈, ITZY의 타이틀이 될 수 있는 곡을 장르 불문 여성 1곡, 남성 1곡 총 2곡을 제출하면 된다.특히 이번에는 TOP3에 해당하는 지원자에게 창작 지원금과 함께 JYP 신사옥에 초대하여 JYP 프로듀서와 1:1 멘토링을 받을 수 있는 기회를 제공한다.접수는 7월 25일부터 8월 20일까지 네이버 그라폴리오 컬래버레이션 페이지에서 가능하다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지