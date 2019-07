`팀K리그 vs 유벤투스` KBS 단독 생중계…"360도 VR 서비스"

한국경제TV 핫뉴스

KBS 스포츠가 오는 26일 서울월드컵경기장에서 펼쳐지는 `팀 K리그 vs 유벤투스` 경기에 특별한 중계를 준비했다.팀 K리그와 이탈리아 명문 유벤투스와의 경기가 이틀 앞으로 다가왔다. 이날 경기에서 박주영, 이동국, 조현우, 박주호 등 팬 투표로 선정된 K리그 스타들과 크리스티아누 호날두, 마리오 만주키치, 잔루이지 부폰 등 세계 최고 축구 스타들을 한 자리에 볼 수 있다는 점에 축구 팬들의 기대감이 한껏 고조되고 있다.특히 이번 경기의 단독 중계가 예정된 KBS 스포츠는 시청자들에게 보다 다양한 즐거움을 주기 위해 차별화된 특별한 영상을 제공한다.먼저, 팀 K리그와 유벤투스 선수들의 경기 전 워밍업 장면을 유튜브 `KBS 스포츠` 채널을 통해 만나볼 수 있다. 또한 거점 3곳에 VR 카메라를 설치해 모든 각도의 경기 장면을 즐길 수 있도록 360도 VR 영상이 유튜브 `한국방송` 채널에서 서비스된다. 이는 경기를 직접 관람하지 못하는 시청자들을 위해 생생한 현장을 실감나게 전달해줄 것으로 기대를 모으고 있다.물론 온라인에서도 경기를 즐길 수 있는데, my K 앱과 KBS 홈페이지에서 다양한 각도의 카메라 영상과 더불어 중계방송을 함께 볼 수 있다.무더운 여름, 안방까지 시원하게 해줄 승부가 예상되는 팀 K리그와 유벤투스 FC의 친선경기는 26일 금요일 저녁 7시 40분 KBS 2TV에서 생중계된다.팀 K리그 vs 유벤투스 중계 (사진=KBS 스포츠)김현경기자 khkkim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지