나플라-루피-이영지-플루마, ‘I’m the ONE’으로 청춘 위한 메시지 전달

래퍼 나플라(nafla)와 루피(Loopy), 이영지, 플루마(PLUMA)가 청춘을 위해 노래한다.오는 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 나플라와 루피, 이영지, 플루마가 함께한 ‘I’m the ONE’(아임 더 원)이 공개된다.‘I’m the ONE’은 열정과 꿈을 담아 모든 시간을 즐기며 앞으로 나가보자는 청춘들을 향한 메시지를 담은 곡으로, 네 사람의 매력적인 목소리가 어우러져 힙한 시너지를 자랑할 예정이다.특히 특유의 발성이 돋보이는 나플라와 독보적인 래핑, 그루브로 사랑받고 있는 루피, 걸크러시(Girl Crush) 넘치는 면모로 활약하고 있는 이영지, 감각적인 래핑으로 앞으로가 기대되는 플루마가 만나 폭발한 케미와 역대급 콜라보 곡 탄생도 예고하고 있다.화려한 아티스트 라인업에 이어 Mnet ‘쇼미더머니 5’와 ‘고등래퍼’ 참여, 싱글 hug & kiss’(허그 앤 키스)와 ‘No drugs in Korea’(노 드럭스 인 코리아) 등을 통해 매력적인 비트와 멜로디로 이름을 알리고 있는 천재 프로듀서 드레스(DRESS)가 참여, 곡의 완성도까지 높였다.이외에도 각종 온라인 음원사이트를 통해 ‘I’m the ONE’ 한정판 앨범이 증정되는 다양한 음원 발매 기념 이벤트가 진행될 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지