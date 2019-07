몬스타엑스, 리얼리티 웹 예능 `몬스타엑스의 개 같은 하루` OST `Breathe For You` 발표

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 리얼리티 웹 예능 `몬스타엑스의 개 같은 하루`의 OST를 발표한다.몬스타엑스는 24일 각종 음원 사이트를 통해 리얼리티 웹 예능 `몬스타엑스의 개 같은 하루`의 OST `Breathe For You`(브리드 포 유)를 공개한다.`Breathe For You`는 신비한 스칸디나비아의 색채가 짙은 팝과 장대한 오케스트라를 결합시킨 곡이다. 선명한 베이스 라인과 함께 강렬한 셔플 리듬이 신비롭고 아름다운 분위기를 자아내고, 그 위에 얹어진 아름다운 멜로디는 리듬과 컨템포러리한 음악적 소스 모두를 조화롭게 감싸주고 있다.몬스타엑스는 이번 신곡을 통해 풍부한 감정 표현력을 바탕으로 훅에서 장대한 코러스 파트로 이어지는 흐름을 매끄럽게 소화한다. 뿐만 아니라 작사는 멤버 원호가, 랩 메이킹에는 주헌과 아이엠이 참여해 음악적 완성도를 더욱 높였다.특히 매주 월요일과 목요일 오후 7시 '투턱곰' 유튜브 채널에서 공개되고 있는 웹 예능 `몬스타엑스의 개 같은 하루`를 통해 유쾌하면서 솔직한 모습으로 팬들에게 즐거운 웃음을 선사하고 있는 만큼 신곡 `Breathe For You`에서는 리얼리티의 재미를 배가시키는 음악으로 시청자들의 눈과 귀를 모두 사로잡을 계획이다.몬스타엑스는 최근 전세계 20개 도시 23회 공연을 아우르는 세 번째 월드투어 `WE ARE HERE`(위 아 히어)를 진행, 남다른 글로벌 행보를 이어가고 있다. 지난 11일에는 월드투어 도중 영국의 유명 TV쇼 `굿모닝 브리튼`에 생방송 출연하는 등 전세계 팬들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받고 있다.한편, 몬스타엑스가 노래한 리얼리티 웹 예능 `몬스타엑스의 개 같은 하루`의 OST `Breathe For You`는 24일 오후 6시 다양한 음원 사이트를 통해 공개된다.