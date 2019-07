(주)토이트론은 위드림 패션 디자이너 앱 출시에 이어 여름방학을 맞이하여 토이저러스 잠실점 4층 이벤트 행사장에서 오는 27일 오후 1시부터 6시까지 '위드림 패션스쿨 디자이너 되기' 무대행사를 개최한다.위드림은 "We Dream, We Design, We Make 소중한 너의 꿈을 응원해"라는 슬로건으로6세~12세까지 타킷으로 런칭한 패션 DIY 브랜드이다.위드림은 디자이너가 되고 싶어 하는 아이들에게 실제 디자이너처럼 슈즈나 핸드백, 다양한드레스를 실제로 디자인하고 만들어볼 수 있게 한다. 이를 통해 자신만의 디자인 작품을 창조해내는 과정을 생생하게 체험 할 수 있어 최근 초등학생들 사이에서 핫한 상품으로 인기를 누리고 있다.이날 있을 무대행사에서는 자신이 디자인하고 만든 작품을 직접 소장 할 수 있고, 참여만 해도 위드림 썬쿠션 혹은 유럽직수입 위드림 Snail 매니큐어 등 푸짐한 상품을 증정한다.김경림 키즈맘 기자 limkim@kizmom.com