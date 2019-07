◆…현대·기아차의 지속가능경영 보고서가 美 LACP 비전 어워드 대상을 수상했다. 사진=현대·기아차 제공





현대·기아자동차가 '2018 LACP 비전 어워드(Vision Awards)'에서 각 회사의 지속가능경영 보고서가 디지털/온라인(Online Report) 부문(현대차)과 지속가능경영(Sustainability Report) 부문(기아차)에서 대상(Platinum Award)을 수상했다고 24일 밝혔다.LACP 비전 어워드는 세계적 마케팅 조사기관인 LACP(미국커뮤니케이션연맹, League of American Communications Professionals)가 주관하는 글로벌 연차 보고서 및 지속가능경영 보고서 경연대회로 매년 전세계 20여개국에서 출품되는 보고서 1000여개가 치열한 경합을 벌인다.대상을 수상한 두 지속가능경영 보고서는 '2018 현대자동차 지속가능성 보고서(Road to Sustainability)'와 '2019 기아자동차 지속가능 보고서(MOVE)'다. 두 보고서는 각각 8개 평가 부문 중 첫 인상, 표지 디자인, 최고 경영자 메시지, 내용 구성, 재무 보고, 창의성, 정보의 접근성 등 7개 부문에서 최고 점수를 받았다.현대·기아차는 고객을 비롯한 다양한 이해관계자에게 지속가능경영에 대한 회사의 의지와 성과를 투명하게 공개한다는 취지로 2003년부터 각각 지속가능경영 보고서를 매년 발간하고 있다.'2018 현대차 보고서'는 매거진 섹션에 '현대자동차 연혁', 'CSV 하이라이트' 등의 내용을 수록했다. 연혁은 현대차 창립 50주년 역사를 The beginnings, New momentum, Lifetime partner 등 세 단계로 나눠 정리했으며 CSV 하이라이트는 미래 모빌리티(Future Mobility), 미래 에너지(Future Energy), 미래 세대(Future Generation) 등 현대차가 지향하는 가치와 미래 사회를 향한 노력과 성과를 담았다.'2019 기아차 보고서' 매거진 섹션은 'BROADER' 더 넓은 미래를 준비하다, 'HIGHER' 더 높은 가치를 제공하다, 'CLOSER' 더 가까이 협력하다, 'DEEPER' 더 깊이 생각하다 등 주제로 담았으며 팩트 북 섹션은 지속가능경영, 경제, 환경, 사회에 대한 내용을 수록했다.현대·기아차 관계자는 “지속가능경영 보고서는 다양한 이해관계자들과 기업의 경제적, 사회적, 환경적 성과를 공유하며 소통할 수 있는 커뮤니케이션 수단”이라며 “이번 수상을 계기로 지속가능경영 선도기업으로서의 현대·기아차를 알리는데 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.조세일보 / 이민재 기자 myfinkl@joseilbo.com