디원스, 다채로운 개성이 가득…`데뷔 앨범 트랙리스트` 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 디원스(D1CE)가 보여줄 새로운 세계가 살짝 공개됐다.디원스엔터테인먼트는 지난 23일 오후 공식 SNS 계정에 디원스의 첫 미니앨범 `Wake up: Roll the World`의 트랙리스트를 게재했다.공개된 이미지에 따르면 디원스의 데뷔 미니앨범에는 인트로를 포함해 총 6개의 트랙이 담긴다. 타이틀곡 `깨워(Wake up)` 외에도 다양한 색깔과 매력이 넘치는 곡들로, 디원스만의 자유분방하면서도 강렬한 모습을 표현할 전망이다.타이틀곡 `깨워(Wake up)`는 새롭게 시작되는 게임에 모든 것을 건 디원스의 강한 의지를 보여주는 곡으로 알려졌다. 잠들어 있던 나를 깨우고, 팬들을 위해 모든 것을 걸겠다는 멤버들의 다짐이 녹아들어 팬들의 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.이밖에도 웅장하고 강인한 사운드의 `Intro`, 청량한 느낌의 `dot`, 한편의 판타지 동화를 연상케 하는 `놀라워`, 여름밤의 파티 느낌을 실은 `Hands up`, 아련한 감성 발라드 `UR` 등 다채로운 곡들이 첫 미니앨범을 채운다.특히 디원스의 막내이자 래퍼 우진영은 `Intro`를 제외한 모든 트랙의 랩메이킹을 직접 도맡아 실력파 면모를 다시 한 번 뽐냈다.디원스엔터테인먼트는 "디원스가 펼쳐낼 `주사위 게임` 테마를 살려냄과 동시에 이들의 개성을 확실히 느낄 수 있는 트랙들로 데뷔 미니앨범을 구성했다. 앞으로 하나씩 꺼내놓을 디원스의 다양한 색깔을 이번 미니앨범을 통해 먼저 만나보실 수 있을 것"이라고 소개했다.한편 디원스는 오는 8월 1일 첫 미니앨범 `Wake up: Roll the World`를 발매하고 본격적인 활동에 나선다. 이에 앞서 하이라이트 메들리, 리릭 스포일러, 그리고 트레일러와 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠들로 데뷔에 대한 기대감을 끌어올릴 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지