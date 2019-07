세븐틴, 감각적인 프롤로그 공개…색다른 확장의 시작 전격 예고

한국경제TV 핫뉴스

그룹 세븐틴이 프롤로그 영상을 전격 공개, 이들의 새로운 확장의 신호탄을 알렸다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 24일 0시 세븐틴 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 'An Ode 1 : Unchained Melody'라는 제목의 영상을 깜짝 공개, 기존 세븐틴과는 색다른 분위기를 담아낸 프롤로그 영상으로 이들이 앞으로 선보일 확장의 시작을 예고하며 팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.공개된 영상은 웅장하고 무게감이 느껴지는 음악을 배경으로 리더 에스쿱스가 홀로 등장한 데 이어 각각의 다른 색감이 느껴지는 공간에서 모두가 같은 방향을 향해 발 맞춰 움직이는 모습과 한 공간에 모여있는 세븐틴의 모습이 교차적으로 나타나 궁금증을 자아냈다.이어지는 영상에서 에스쿱스가 다시 한 번 등장, 멤버 우지의 눈을 가린 채 'NOW DESCRIBE WHAT YOU SEE'라는 의미심장한 문구가 나타났으며 오직 세븐틴만이 선보일 수 있는 절도 넘치는 퍼포먼스는 물론 화려하게 장식된 공간에서 악기와 음악을 즐겁게 즐기는 이들의 모습이 어우러져 시선을 사로 잡기도 했다.또한 멤버들의 형상이 마치 음악 기호를 나타내는 듯한 묘사 뿐만 아니라 비어진 공간을 규칙적이면서도 자유분방한 모습들을 담아낸 유니크하고 감각적인 영상을 통해 다양한 추측들과 해석들이 이어지며 뜨거운 화제를 모으고 있다.영상 말미에는 갇혀있는 큐브가 열리며 더욱 밝고 확장된 공간으로 나아가는 모습과 블랙 수트를 입은 세븐틴이 단상 위에 올라가 있는 카리스마 있는 모습을 대조적으로 담아내며 'UNCHAINED MELODY'라는 문구가 등장, 더욱 다채로워질 세븐틴의 음악들을 암시하는 듯한 마무리로 팬들의 기대는 최고조에 달한 상황.특히 이번 공개된 프롤로그 영상은 세븐틴이 팬들과 같이 채워 나가며 그려나갈 새로운 확장의 시작이자 명실상부 대세로서 확실하게 자리매김한 세븐틴의 한 단계 더 성장하고 폭 넓어진 스펙트럼을 예고하는 신호탄 역할로 전해졌다.이에 영상 곳곳에는 이전과는 다른 모습의 세븐틴을 의미하고 있는 듯한 단어들이 등장하며 앞으로 더욱 새로워진 세븐틴이 선사할 또 다른 행보와 기록을 더욱 기대케 하고 있다.이처럼 프롤로그 영상만으로도 높은 관심을 모으고 있는 세븐틴은 최근 단독 월드 투어 'ODE TO YOU(오드 투 유)'의 개최에 앞서 진행된 서울 콘서트 티켓 오픈에서 전회차 전석 매진을 기록했을 뿐만 아니라 미국 빌보드, 포브스 등 주요 해외 매체와 단독 인터뷰를 진행하는 등 명실상부한 글로벌 아티스트로 전세계 이목을 집중시키고 있다.한편, 세븐틴은 오는 8월 30일부터 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL을 개최할 예정이다.