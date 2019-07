한국경제TV 핫뉴스

앵커>아침 출근 길부터 지금까지, 오늘 하루 얼마나 많은 음악을 들으셨나요.삶에서 음악이 일상이 된 만큼, 통신사들도 앞다퉈 음악 시장을 겨냥한 5G 콘텐츠를 내놓고 있습니다.지금의 잘 안 들리고, 끊기는 현상을 없앤 5G 망에서 `더 생생하게 듣고, 보는 음악`, 어떤 것들일까요.이지효 기자의 보도입니다.<기자><현장음 (팝송 `May It Be` 일부)> 이 음악, 평소에 듣던 음악과는 다르게 느껴지나요?KT의 음악 플랫폼 `지니뮤직`이 내놓은 `초고음질 FLAC 24비트` 서비스입니다.FLAC, 영어로 `음원 손실이 없다`는 의미로, 실제 스튜디오 원음에 가깝습니다.현재 유통되는 MP3는 용량을 줄이기 위해 주파수 대역 일부를 잘라내기 때문에 FLAC에 비해 음질이 떨어집니다.초고속, 초저지연의 5G 기술로 MP3보다 수십배 큰 용량의 FLAC 음원을 스트리밍으로 듣게 된 것.가는 곳마다 음악이 있는 지금, 5G 콘텐츠를 개발하는 통신사에 음악은 `킬러 콘텐츠`가 됐습니다.한축이 `가수가 내 귀에 대고 부르듯` 생생하게 듣는 거라면, 다른 한축은 `보는 음악`SK텔레콤의 `뮤직 멀티뷰`는 음악 공연을 시청하면서 원하는 내용만 보고 듣는 서비스를 제공합니다.가령 기타를 배우고 싶다면 기타리스트를 선택, 기타 소리를 듣거나 뮤지션의 손 모양을 보는 겁니다.<인터뷰> 박연선 / SK텔레콤 미디어사업부 부장"영상 10개를 하나로 병합해 정확한 타이밍에 0.1초의 오차나 딜레이 없이 서비스를 제공합니다. 원하는 화면으로 전환할 때 지연 없이 방송을 볼 수 있는 5G 미디어 기술입니다."LG유플러스의 공략 카드는 `아이돌`입니다.아이돌 공연에서 원하는 멤버를 3명까지 골라, 무대 정면, 앞면, 후면에서 보도록 했습니다.확대해도 화면이 깨지지 않는 4K 화질의 `아이돌 밀착 영상`과 VR 영상을 함께 제공합니다.<인터뷰> 구태형 / LG유플러스 PS 5G추진담당"5G 기술로 VR을 스트리밍으로 즐길 수 있고, 화질도 LTE 대비 최대 5~6배 이상 좋아지는 초고화질입니다. 공연 음원을 내보낼 때 압축하는데, 이를 무손실 음원으로 듣게 했습니다."음원 판매의 원조격인 LP, 테이프에서 CD, MP3, 온라인 스트리밍으로 변한 음원들.이제 5G 서비스로 음악이 "더 생생하게, 보는 음악"으로 또 한 번 진화하고 있습니다.한국경제TV 이지효입니다.이지효기자 jhlee@wowtv.co.kr