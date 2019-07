블랙핑크, 8월 8일 2018 서울 콘서트 DVD 발매 ‘다채로운 구성’

한국경제TV 핫뉴스

블랙핑크 데뷔 첫 단독 콘서트의 열기를 담은 DVD가 전격 발매된다.오는 8월 8일 블랙핑크 데뷔 첫 서울 단독 콘서트 실황을 담은 ‘BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL DVD’가 발매된다. 이에 앞서 23일 오후 3시부터 Ktown4U 사이트 및 YG셀렉트를 통해 예약판매를 시작한다.블랙핑크는 지난해 11월 10일과 11일 양일에 걸쳐 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장(KSPO DOME)에서 데뷔 이후 첫 단독 콘서트를 열어 팬들을 만났다.DVD에는 당시 콘서트에서 펼쳐졌던 ‘뚜두뚜두’, ‘FOREVER YOUNG’, ‘STAY’, ‘휘파람’, ‘붐바야’, ‘마지막처럼’ 등 블랙핑크의 다양한 히트곡 무대가 생동감 있게 담겼다. 콘서트에서 선공개된 제니의 ‘SOLO’ 무대와 지수, 리사, 로제 각 멤버들의 개성 넘치는 솔로 무대도 만나볼 수 있다.이번 DVD에는 멀티 앵글, 코멘터리 필름 등 다양한 영상을 통해 분홍빛으로 물들었던 올림픽 체조경기장의 생생한 현장을 느낄 수 있다.특히 2장의 DVD를 비롯해 184P에 달하는 무대 위 멤버들의 사진으로 채워진 포토북으로 팬들의만족도를 높였다. 여기에 양면 접지 포스터, 포토엽서 세트, 그래픽 스티커, 마그넷 세트, 포스트잇, 랜덤 포토카드 등 다채로운 구성을 추가해 소장가치를 높였다.23일 오후 3시부터 예약 판매가 시작된 ‘BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL DVD’는 8월 8일 정식 발매되며, Ktown4U 사이트 및 YG셀렉트에서 판매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지