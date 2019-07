우주소녀 다원, 영화 `라이온 킹` OST `Spirit` 커버 영상 눈길

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀의 다원이 영화 `라이온 킹` OST를 커버해 화제다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 공식 SNS 및 유튜브 채널에 영화 `라이온 킹`의 OST인 비욘세의 `Spirit`(스피릿)를 커버한 스페셜 영상을 전격 게재했다.공개된 영상에서 다원은 화이트 셔츠와 블랙 진으로 차려입고 은은한 조명 아래 등장해 이목을 집중시킨다.`Spirit`은 최근 뜨거운 화제를 몰고 있는 영화 `라이온 킹`의 메인 OST로, 감미로운 음색으로 해당 곡의 포문을 연 다원은 뛰어난 가창력을 바탕으로 매혹적인 무대를 완성시킨다. 특히 시원하게 내지르는 고음으로 파워풀한 보컬을 자랑하며 듣는 이들의 마음을 사로잡는다. 화려한 가성과 폭발적인 목소리는 영화의 특별한 감동을 그대로 전한다.감성을 건드리는 다원의 커버 영상에 국내외 네티즌들은 "음색이 정말 좋은 것 같다", "파워풀한 보컬리스트", "원곡과는 또 다른 느낌이지만 시원하면서도 청량한 다원의 보컬이 매력있네"라고 극찬을 아끼지 않았다.남다른 가창력을 자랑하며 눈길을 끈 다원은 걸그룹 우주소녀의 멤버로, 드라마 `변혁의 사랑`, `운빨 로맨스`, `우리 집에 사는 남자` 등 다양한 드라마 OST에 참여하며 독보적인 가창력을 뽐낸 바 있다.우주소녀는 2016년 `모모모`로 데뷔한 이후 `너에게 닿기를`, `비밀이야`, `꿈꾸는 마음으로`, `부탁해`, `La La Love`(라 라 러브) 등 독특한 콘셉트와 화려하면서도 밝은 에너지가 돋보이는 무대로 대세 걸그룹으로서 강렬한 인상을 남겼다. 이어 지난 6월에는 스페셜 앨범 `For The Summer`(포 더 썸머)의 `Boogie Up`(부기 업)을 발표, 국내외 각종 차트에서 좋은 성적을 거두고 음악방송 4관왕을 차지했으며 오는 8월 데뷔 이래 첫 일본 투어에 나서 글로벌 활약을 거듭하고 있다.한편, 우주소녀는 오는 8월 일본 4개 도시를 아우르는 첫 일본 투어인 WJSN 1ST MINI LIVE #Zepp tour in JAPAN`(우주소녀 첫 번째 미니 라이브 <우 주 라이크♥> #제프 투어 인 재팬)를 개최한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지