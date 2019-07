1TEAM(원팀), 두 번째 미니앨범 `JUST` 수록곡 `ICE IN THE CUP` 뮤직비디오 공개

한국경제TV 핫뉴스

5인조 실력파 보이그룹 1TEAM(원팀)이 수록곡 `ICE IN THE CUP`의 뮤직비디오를 깜짝 공개했다.라이브웍스컴퍼니는 23일 공식 유투브와 공식 SNS를 통해 1TEAM(루빈, BC, 진우, 제현, 정훈)의 두 번째 미니앨범 `JUST`의 수록곡 `ICE IN THE CUP`의 뮤직비디오를 공개하며 팬들의 호응을 얻고 있다.공개된 영상에는 타이틀곡 `롤링롤링`의 뮤직비디오 촬영 당시 1TEAM의 활기차고 자유로운 비하인드 모습이 담겨 있어 눈길을 끌며 뉴트로 스타일의 편집을 통해 1TEAM의 다채로운 매력을 드러내며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.뮤직비디오가 공개된 1TEAM의 ‘ICE IN THE CUP’은 1TEAM의 멤버 BC가 데뷔 미니앨범 ‘HELLO!’의 ‘‘BOUT U’에 이어 참여한 자작곡으로 시원한 곡 제목과 달리 섬세한 감정을 담은 가사가 인상적인 곡이다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 “23일 1TEAM의 ‘ICE IN THE CUP’ 뮤직비디오가 깜짝 공개됐다”며 “뉴트로 감성을 담은 ‘ICE IN THE CUP’ 뮤직비디오를 통해 청량한 매력의 타이틀곡 ‘롤링롤링’과는 또 다른 1TEAM의 다채로운 매력을 느낄 수 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.루빈, BC, 진우, 제현, 정훈으로 구성된 1TEAM은 지난 3월 데뷔 미니앨범 `HELLO!`로 가요계에 데뷔했으며 지난 11일 두 번째 미니앨범 `JUST`를 발매하고 타이틀곡 `롤링롤링` 활동을 통해 멤버들이 가지고 있는 파워풀한 에너지는 물론 그 안의 귀여움과 청량함이 느껴지는 퍼포먼스를 선보이며 국내외 팬들의 주목을 받고 있다.한편, 각종 음악방송 및 예능 방송에 출연하며 활발한 활동을 펼치고 있는 1TEAM은 현재 서울 합정동의 한 카페에서 팬들을 위한 이벤트 공간을 마련해 뜨거운 팬사랑을 보여주고 있으며 오는 27일에는 스페셜 데이 이벤트를 통해 당첨된 팬들과 직접 만날 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지