GOT7 잭슨, 유명 패션 브랜드 디자인 참여

GOT7 잭슨이 유명 패션 브랜드의 디자인에 직접 참여해 남다른 글로벌 영향력을 과시했다.글로벌 패션 브랜드 펜디(Fendi)는 최근 공식 홈페이지와 SNS 채널에 잭슨과 컬래버레이션하여 출시한 `펜디 X 잭슨 왕(FENDI X Jackson Wang)` 한정판 컬렉션을 공개했다.이는 펜디 역사상 최초의 벨벳 컬렉션으로, 잭슨은 브랜드와 소재에 대한 특별한 애정으로 디자인에 참여해 `글로벌 스타이자 디자이너` 잭슨으로서 감각을 뽐냈다.특히 의류, 모자, 남성 바게트 백, 액세서리 등 다양한 제품으로 구성된 `펜디 X 잭슨`의 한정판 컬렉션은 출시 직후 품절을 기록해 잭슨의 현지 인기와 영향력을 입증했다.또 잭슨은 해당 컬렉션 론칭을 기념해 지난 22일 중국 청두에서 행사 `펜디 "에프 이즈 포...펀"(FENDI "F IS FOR...FUN")`을 개최하고 `비머 라이드(Bimmer Ride)`, `펜디맨(Fendiman)`, `메이드 잇(Made It)` 등 솔로 퍼포먼스를 선사하며 브랜드의 콘셉트를 효과적으로 표현했다.잭슨은 펜디의 러브콜을 받고 2년 연속 인연을 이어가고 있다. 올해 1월 펜디의 중국 대륙 지역 광고모델이 된 잭슨은 펜디의 초청으로 `밀라노 패션위크`에 참석해 지난해 발표한 펜디와의 컬래버레이션곡 `펜디맨`을 선보였다. 특히 `펜디 패션쇼`에서 가창 무대를 선보인 아티스트는 잭슨이 최초로 더욱 화제를 모은 바 있다.아울러 잭슨은 현지서 아디다스, 펜디, 까르띠에 등 각종 유명 브랜드의 모델로 활약하며 `글로벌 패셔니스타`의 인기와 명성을 높이고 있다.한편, 그룹 GOT7은 2019 월드투어 중 미국 4개 도시를 포함한 북남미 7개 지역 투어를 성공적으로 개최하고 `글로벌 대세돌`의 위상을 과시했다. GOT7은 지난 6월 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장) 서울 공연을 시작으로 `갓세븐 2019 월드 투어 킵 스피닝(GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING)`을 진행 중으로 6월 27일(이하 현지시간) 뉴어크 공연을 시작으로 30일 토론토, 7월 3일 달라스, 6일 로스앤젤레스, 10일 오클랜드, 13일 멕시코, 17일 산티아고에 이르기까지 북남미 총 7개 도시서 현지 관객들과 만났다.GOT7은 미국 뉴어크 공연을 앞두고 NBC 채널 유명 토크쇼 `투데이 쇼(TODAY SHOW)`에 K팝 그룹 최초로 출연해 `ECLIPSE(이클립스)`의 영어 버전 무대를 선보여 화제를 모았다. 또 FOX5 채널 인기 토크쇼 `굿 데이 뉴욕(Good Day New York)`에도 지난해에 이어 2년 연속 출연해 집중 조명을 받았다.북남미 투어를 성료한 GOT7은 8월 22일 시드니 공연을 시작으로 멜버른, 홍콩, 암스테르담, 런던, 베를린, 마드리드, 파리, 마닐라에서 투어를 이어간다.