‘데뷔 3부작 완결’ 공원소녀, 23일 3rd 미니앨범 ‘밤의 공원 part three’ 발매

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 기분 좋은 최면으로 ‘밤의 공원’ 3부작의 대미를 화려하게 장식한다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 ‘밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)’를 발매한다.이번 신보는 데뷔 앨범 ‘밤의 공원 part one’과 미니 2집 ‘밤의 공원 part two’를 잇는 ‘밤의 공원’ 3부작의 완결편으로, 시리즈의 피날레를 장식하는 마지막 이야기이자, 공원소녀의 새로운 시작을 의미한다.타이틀곡 ‘RED-SUN (레드썬)(021)’은 데뷔곡 ‘Puzzle Moon(퍼즐문)’부터 함께 호흡을 맞춰온 프로듀싱팀 스튜피드 스쿼드와의 협업을 통해 탄생한 퓨처하우스 장르의 곡이다.공원소녀는 이 곡을 통해 ‘우리는 모두 대단한 존재이고, 꿈을 이룰 수 있다’고 기분 좋은 최면을 걸며, 꿈과 희망의 메시지를 전달할 계획이다. 특히 최면을 거는 듯한 멜로디와 가사가 강력한 중독성을 불러일으키며 리스너들의 귓가를 사로잡을 전망이다.그 외에도 청량한 지중해 바다가 떠오르는 ‘All Mine (올 마인)(Coast of Azure)’, 꿈이 아닌 현실에서 진짜 꿈을 찾겠다는 메시지의 ‘밤의 비행 (The Interpretation of Dreams)’, 팬덤 ‘그루(GROO)’를 향한 팬송 ‘Total Eclipse (토탈 이클립스)(Black Out)’, 19살이 되는 날의 소설 같은 하루를 경쾌한 가사로 풀어낸 ‘Birthday Girl ~ 19 candles (벌스데이 걸 ~ 19 캔들스)’, 달빛 아래 밤의 공원을 상상하게 하는 ‘Kind of Cool (카인드 오브 쿨)’, 레트로 감성의 R&B 트랙 ‘Black Hole(블랙홀)’, 힙합레이블 그루블린을 설립한 라비(RAVI)가 선물한 곡이자 멤버 미야의 반려묘 ‘사이몬’을 향한 마음을 담아낸 ‘Recipe ~ for Simon (레시피 ~ 포 사이몬)’까지 공원소녀만의 다채로운 컬러가 빛나는 총 8개 트랙이 이번 앨범에 수록됐다.약 4개월 만에 세 번째 미니앨범 ‘밤의 공원 part three’로 컴백을 앞둔 공원소녀는 23일 0시 공식 SNS 채널을 통해 팬들에게 전하는 인사 영상을 공개했다.멤버들은 “공원소녀의 세 번째 미니앨범이 오늘 6시에 드디어 발매됩니다. 이번 앨범 정말 열심히 준비했으니까 많이 사랑해주세요”라고 팬들에 메시지를 전했다.한편, 공원소녀는 이날 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 ‘밤의 공원 part three’ 발매 기념 팬쇼케이스를 개최한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지