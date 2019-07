한달만에 4500대 팔린 `더뉴 QM6`에 기가지니 탑재된다…르노삼성 `이지 링크` 확대 적용

한국경제TV 핫뉴스

르노삼성자동차가 지난달 출시해 한달만에 4500여대 판매고를 올리며 순항중인 `THE NEW QM6`에 음성인식 기반 인포테인먼트 기술인 `이지 링크`를 탑재한다최근 판매를 견인중인 `THE NEW QM6`에 우선적용한 뒤 향후 출시되는 신차 모델에 확대 적용할 계획이다.22일 르노삼성자동차는 THE QM6에 음성인식 기반의 혁신적인 인포테인먼트 기술인 ‘이지 링크(EASYLINK)’를 탑재한다고 밝혔다.지난 2018년 8월 16일 KT와 인공지능 기반 차량 인포테인먼트 시스템 사업 협력을 위한 양해각서 체결 이후 1년만이다.차량 인포테인먼트 시스템은 운행 정보와 차량 상태를 알려주는 정보 요소와 멀티미디어 재생과 같은 엔터테인먼트 요소를 결합한 첨단 장비로, 운전자에게 정보를 실시간으로 제공함으로써 차 안에서의 경험을 극대화한다.이지 링크(EASY LINK)는 기본적으로 인공지능 음성인식을 통한 일반대화가 가능하다.별도로 스티어링 휠의 음성인식 버튼을 누르지 않고도 오직 발화어만으로 인식하는 타입이어서 더욱 높은 편의성을 제공한다.운전중 작동버튼을 찾아 누를 필요 없이 “지니야”라고 부르기만 하면 이지 링크 서비스가 바로 작동하면서 운전자가 원하는 다양한 컨텐츠를 빠르게 제공한다.운전자의 음성비서 역할을 하게 될 이지 링크는 위키피디아 검색을 기본으로 최신 업데이트한 번역, 환율, 운세 등 다양한 정보를 제공한다.또한 KT가 다수 IT회사와 협업한 내비게이션 ‘원내비’를 장착했으며, 지니뮤직과 음성뉴스, 팟캐스트, 날씨 & 미세먼지 정보 등 인포테인먼트, 감성채팅, 차량매뉴얼 등의 서비스를 제공한다.차량의 이동에 따라 현재 위치를 기반으로 한 온도와 미세먼지 농도까지 실시간 체크해 손쉽게 실내 온도를 조절할 수 있다.이지 링크의 가격은 75만원으로 국산 중형 멀티미디어 내비게이션대비경쟁력 있는 수준으로 책정했다고 르노삼성차는 설명했다.8.7인치 S-LINK가 장착된 차량에 액세서리로 적용 가능하며, 우선적으로 지난 6월 18일 출시한 THE NEW QM6에 탑재 가능하다.르노삼성자동차는 이전 QM6 모델 구입 고객들도 서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이며, 향후 출시할 신모델에도 해당 서비스를 확대 적용할 예정이다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “고객들에게 더욱 즐겁고 안전한 주행을 제공하기 위해 THE NEW QM6에 혁신적인 인포테인먼트 기술을 더했다”며 “이지 링크(EASY LINK)를 통해 차세대 커넥티드카 시장을 선도할 것”이라고 덧붙였다.김정필기자 jpkim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지