NCT 127, 영어 싱글 ‘Highway to Heaven’ 전세계 공개

NCT 127(엔시티 127)이 영어 싱글 'Highway to Heaven'(하이웨이 투 헤븐)을 공개했다.NCT 127이 영어 버전으로 새롭게 녹음한 싱글 'Highway to Heaven'은 7월 19일 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 멜론, 플로, 지니 등 각종 음악 사이트를 통해 전세계에 공개되어, 글로벌 음악 팬들의 높은 관심을 얻고 있다.특히 'Highway to Heaven'은 지난 5월 발표한 NCT 127 네 번째 미니앨범 'NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN'(엔시티 #127 위 아 슈퍼휴먼)의 수록곡으로, 이번 싱글은 자유롭고 희망찬 메시지를 영어 가사로 담았으며, NCT 127의 청량하고 경쾌한 매력을 만나기에 충분하다.또한 미국 음악 전문 케이블 채널 MTV는 18일(현지시간) 홈페이지를 통해 "'Highway to Heaven'은 여름에 완벽하게 잘 어울리는 곡이며, 글로벌 그룹으로 성장하고 있는 NCT 127의 엄청난 잠재력을 보여준다. 미국에서 대중적으로 큰 인기를 얻을 수 있는 곡이다"라고 조명했으며, 미국 롤링스톤, 빌보드, 영국 메트로도 이번 싱글을 소개하는 기사를 게재해, NCT 127을 향한 글로벌한 관심을 다시 한 번 실감케 했다.더불어 이번 영어 싱글 'Highway to Heaven' 뮤직비디오는 오는 7월 23일 0시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 공개되며, LA의 이국적인 풍광과 함께 NCT 127의 자유롭고 활기찬 에너지를 담아 이목을 집중시킬 것으로 보인다.한편, NCT 127은 7월 20일 싱가포르 인도어 스타디움에서 월드 투어의 열기를 이어간다.