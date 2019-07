DAY6, 18일 `엠카`로 `한 페이지가 될 수 있게` 방송 활동 스타트

한국경제TV 핫뉴스

DAY6(데이식스)가 18일 Mnet `엠카운트다운`을 시작으로 신곡 `한 페이지가 될 수 있게`의 방송 활동에 돌입한다.15일 오후 6시 미니 5집 `The Book of Us : Gravity`와 타이틀곡 `한 페이지가 될 수 있게`를 발표하고 컴백한 DAY6는 18일 `엠카운트다운`을 시작으로 19일 KBS2 `뮤직뱅크`, 20일 MBC `쇼! 음악중심`, 21일 SBS `인기가요` 등 음악 방송 프로그램에 연이어 출격해 청량한 사운드와 열정을 가득 담은 무래를 꾸밀 예정이다.`한 페이지가 될 수 있게`는 인연의 시작점에서 전하고 싶은 마음을 청량함과 파워풀한 사운드를 녹여낸 곡. 공개와 함께 벅스, 네이버 뮤직 등 음원차트 정상을 차지하며 `믿듣데`라는 팬들의 믿음을 증명하고 있다.해외 반응도 뜨겁다. `The Book of Us : Gravity`는 홍콩, 말레이시아, 싱가포르 등 해외 11개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했다. 빌보드는 DAY6의 새 앨범 리뷰 및 성과를 다루며 "앞으로 나아갈 준비가 된 밴드"라 호평했다.한편, DAY6는 8월 9일부터 11일까지 서울 송파구 잠실실내체육관에서 개최하는 `DAY6 WORLD TOUR `GRAVITY``의 서울 공연을 시작으로 2019년 월드투어에 돌입한다.지난해 6월부터 올해 3월 30일과 31일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 진행한 앙코르 콘서트까지 `전 세계 24개 도시, 28회 공연`의 첫 월드투어에 이은 두 번째 월드투어로 `K팝 대표 밴드`의 굳건한 위상을 알린다.서울에 이어 대구, 부산, 뉴욕과 보스턴, 마이애미, 댈러스, 시카고, 샌프란시스코, LA 등 북미, 멜버른, 시드니 등 호주, 싱가포르, 마닐라, 자카르타, 방콕 등 아시아, 밀라노, 파리, 런던, 암스테르담, 베를린, 브뤼셀, 바르샤바, 모스크바, 리스본, 마드리드 등 유럽에 이르기까지 총 26개 도시, 31회의 월드투어로 전세계 `My Day(팬덤명)`와 만난다.