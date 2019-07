소셜베뉴 라움, 하반기 웨딩 시즌 앞두고 다채로운 웨딩 프로모션 진행

한국경제TV 핫뉴스

국내 최초 소셜베뉴 라움이 2019년 하반기 웨딩을 앞두고 있는 예비 부부를 대상으로 다양한 웨딩 프로모션을 진행한다.유럽의 성을 그대로 옮겨 놓은 듯한 프라이빗한 공간으로 유명한 라움은 럭셔리 웨딩부터 가든 웨딩, 스몰 웨딩까지 모두가 꿈에 그리는 웨딩을 현실로 만들어준다. 당신만을 위한 특별한 웨딩 베뉴를 찾고 있다면 라움을 주목해보자.300명 이상 대규모 웨딩을 준비하고 있다면 라움의 `저스트 투 오브 어스(Just Two Of Us)` 프로모션을 추천한다. 이 프로모션에는 웨딩의 두 주인공 신랑, 신부만을 위한 `유럽 스타일 추억의 정원`을 콘셉트로 스페셜 포토존이 제공되어 웨딩을 더욱 특별하게 추억할 수 있다. 스페셜 포토존은 예비부부의 소중한 추억이 담긴 포토월과 포토 테이블, 결혼식 당일 하객의 현장 사진을 담을 포토 부스와 정성스러운 축하 메시지가 적힌 포토 방명록으로 꾸며진다. 이외에도 하객을 위한 웰컴 리셉션 등 다양한 혜택이 마련되어 있다.복잡한 주말을 피해 평일 혹은 일요일 저녁 웨딩을 준비하고 있다면 `로맨틱 웨딩 데이(Romantic Wedding Day)` 프로모션은 어떨까. 이 프로모션에는 나이트 웨딩의 분위기를 돋워줄 가든 전구와 재즈 3중주가 제공된다. 또한 객실 1박의 혜택이 포함되어 있어 일생의 한번뿐인 웨딩 데이를 더욱 근사하게 보낼 수 있다. 이외에도 대관료 할인 등의 혜택이 마련되어 있으니 나이트 웨딩을 꿈꾼다면 라움을 방문해보자.소셜베뉴 라움의 웨딩 프로모션에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지나 유선 문의로 확인할 수 있다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지