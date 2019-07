디원스, 데뷔 향한 첫 발걸음…`블랙` 버전 티저 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 디원스(D1CE, 우진영 박우담 김현수 정유준 조용근)의 첫 콘셉트 티저가 베일을 벗었다.디원스엔터테인먼트는 지난 15일 오후 공식 SNS 채널에 디원스의 첫 번째 미니앨범 `웨이크 업:롤 더 월드(Wake up: Roll the World)`의 `블랙 #1` 티저 이미지를 게재했다.공개된 사진 속 디원스는 앤티크한 배경에서 등장했다. 이들은 검은색과 보라색 슈트로 다섯 멤버 각자의 매력을 뽐냈다. 지금까지와는 사뭇 다른 강렬한 아우라로 팬들의 눈길을 사로잡았다.앞서 다채로운 콘셉트 이미지와 영상으로 데뷔에 대한 궁금증을 증폭시킨 디원스. 청량, 아련, 화려함 등 여러 콘셉트 포토를 비롯해 노래와 댄스 등 퍼포먼스 영상으로도 디원스만의 `분위기`를 선보여왔다. 이에 데뷔가 확정된 지금, 팬들의 기대감이 최고조에 달한 상태다.디원스엔터테인먼트는 "데뷔 앨범의 첫 포토 티저가 드디어 오픈됐다"며 "앞으로도 다양한 데뷔 콘텐츠가 공개될 예정이니, 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편, 디원스는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 데뷔 앨범 `웨이크 업:롤 더 월드(Wake up: Roll the World)`을 발표하고 팬들을 찾는다.