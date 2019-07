빅스 혁, 세 번째 싱글 ‘way to you’ 오디오 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

빅스 혁이 세 번째 싱글 'way to you(웨이 투 유)'의 오디오 티저를 공개했다.빅스 혁은 16일 0시 빅스 공식 SNS 계정을 통해 오는 17일 정오 발매를 앞둔 세 번째 싱글 'way to you(웨이 투 유)'의 오디오 티저를 게재하며 팬들의 설렘을 자극했다.공개된 오디오 티저는 마치 오래된 라디오의 주파수를 맞추듯 '지지직'거리는 소리로 시작, 궁금증을 불러일으켰고, 이어지는 감각적이고 경쾌한 멜로디가 듣는 이들의 귀를 단숨에 사로잡았다. 또한 오디오 티저의 마지막을 장식하는 혁의 청량한 보이스가 신곡에 대한 궁금증을 더욱 증폭시켰다.뿐만 아니라 오디오 티저와 함께 공개된 이미지 역시 시선을 사로잡았다. 끝없이 펼쳐진 나무와 쏟아지는 햇살을 차 안에서 바라보는 듯한 인상적인 이미지가 감각적인 오디오와 어우러져 눈과 귀를 시원하게 만들었다.특히 해당 오디오 티저는 약 40초의 짧은 분량임에도 불구하고 듣는 이들을 압도함과 동시에 지금까지와는 전혀 다른 감성을 담고 있어, 풀버전 음원에 대한 기대감을 높였다.한편, 감각적인 멜로디와 청량한 보이스로 설렘을 안기고 있는 빅스 혁의 세 번째 싱글 'way to you(웨이 투 유)'는 오는 17일 정오에 공개된다.