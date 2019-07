강다니엘, 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’ 메인 콘셉트 포토 공개

한국경제TV 핫뉴스

솔로 가수로 ‘홀로서기’를 앞둔 강다니엘이 첫 앨범의 메인 콘셉트 포토를 공개하며 본격적인 솔로 데뷔 신호탄을 쏘아 올렸다.커넥트엔터테인먼트는 지난 15일 강다니엘의 첫 솔로 데뷔 앨범 타이틀명 ‘color on me’를 공개한 데 이어 16일 0시 팬페이지와 인스타그램을 통해 ‘강다니엘의 색’이 가득 담긴 메인 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진 속 강다니엘은 차분히 내린 브라운 컬러의 헤어에 블루 재킷을 착용, 부드러운 눈빛으로 카메라를 응시해 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 특히 빛을 활용한 두 가지 컬러의 그림자까지 모두 한 컷에 담아내며 감각적인 콘셉트 이미지를 완성, 담백하면서도 묵직한 힘을 가진 강다니엘만의 반전 매력으로 가득할 앨범 전체 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시킨다.본인만의 색을 찾아가고자 하는 고민과 앞으로 본연의 색을 만들어가겠다는 포부를 담은 강다니엘의 첫 솔로 앨범 ‘color on me’. 메인 콘셉트 포토를 공개하며 긴 공백 끝에 드디어 ‘홀로서기’로 세상에 나올 준비를 마친 강다니엘에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.한편, 프로듀싱 레이블 디바인채널의 CEO이자 대표 프로듀서 임광욱(Kei Lim)이 메인 프로듀서로 참여한 강다니엘의 첫 솔로 앨범 ‘color on me’는 발매에 앞서 다양한 콘텐츠를 순차적 공개할 예정이며, 오는 7월 25일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지