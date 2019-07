나플라-루피-이영지-플루마, 실력파 래퍼들의 콜라보 “I’m the one”

한국경제TV 핫뉴스

래퍼 나플라(nafla)와 루피(Loopy), 이영지, 플루마(PLUMA)가 뭉친다.오는 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 나플라와 루피, 이영지, 플루마가 함께한 ‘I’m the one’(아임 더 원)이 공개된다.‘I’m the one’으로 특급 콜라보를 예고하고 있는 네 명의 아티스트는 무대를 장악하는 파워풀한 무대 매너는 기본 래핑 실력과 개개인의 독보적인 매력 등으로 꾸준히 사랑을 받고 있다.팬들 사이에서 ‘루플라’로 불리는 나플라와 루피는 9월 단독콘서트를 준비중인 것으로 알려져있다. 특히 특유의 발성이 돋보이는 래핑의 소유자인 나플라는 Mnet ‘쇼미더머니 트리플세븐’(Show Me The Money777)의 최종 우승을 거머쥐었고, 루피는 준우승의 주인공이 됐다.Mnet ‘고등래퍼3’ 우승자이자 역대 ‘고등래퍼’ 시리즈 우승자 중 최연소인 이영지는 어린 나이에도 걸크러시(Girl Crush) 넘치는 면모로 활약하고 있다. ‘고등래퍼3’ 출연 당시 레전드급 무대 선사와 함께 여성 래퍼로 관심도 받았다.플루마 역시 ‘고등래퍼3’에 출연했으며 ‘쇼미더머니 트리플세븐’에도 출연한 능력자다. ‘2018 청소년 힙합 경연대회 ROOKIES OF KAC 시즌5’ 우승, 다양한 래퍼와의 무대 속 감각적인 래핑으로 앞으로가 기대되는 래퍼이기도 하다.역대급 라인업을 자랑하는 ‘I’m the one’에 대한 다양한 소식은 순차 공개될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지