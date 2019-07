‘찐팬을 위한 3시간 라이브의 향연’ 어반자카파, 10주년 콘서트 성료

한국경제TV 핫뉴스

대한민국 대표 감성 음악 그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 `10주년 콘서트`를 성황리에 마쳤다.어반자카파는 지난 13~14일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 `어반자카파 10주년 콘서트` 공연을 개최하고 팬들과 만났다.이날 어반자카파는 `10주년 콘서트`의 시작을 알리듯 `문`으로 오프닝을 열었다. 이어 `봄을 그리다`, `어떤 하루` 등 시작부터 어반자카파 전매특허 감성 음악으로 관중을 압도했다. 개최 소식과 함께 풍성한 세트리스트 콘서트를 예고했던 어반자카파는 "오늘은 찐팬들을 위한 노래를 많이 준비했다"며 활동 곡 외에도 앨범에 수록된 숨은 명곡 무대를 선보였다.어반자카파는 가슴 한 켠을 톡톡 건드리는 감성 발라드에서 리듬감 넘치는 장르로 구성이 바뀌며 서서히 텐션을 끌어올렸다. `미운나`, `흔들어`, `나비`, `라이크 어 버드`(Like A Bird), `커피를 마시고`, `크러쉬`(Crush), `둘 하나 둘`, `뷰티풀 데이`(Beautiful Day), `저스트 어 필링`(Just A Feeling) 등 밝고 경쾌한 음악으로 관객과 유대감을 형성하며 자연스러운 호응을 유도했다.데뷔 후 80여곡을 발표한 어반자카파는 10년의 발자취를 확인하는 다양한 대표곡들을 총망라했다. 10년 활동을 아우른 히트곡 메들리를 비롯해 OST 특집 무대까지 연달아 소화하며 부드러운 감성과 폭발적인 가창력을 아낌없이 발휘했다. VCR 속 어반자카파 패러디 영상과 중간중간 이어진 토크 코너에서 쏟아지는 깨알 멘트는 관객들에게 신선한 웃음을 선사하며 3시간 러닝 타임 내내 지루할 틈 없이 몰입하게 만들었다.어반자카파의 10주년을 축하하기 위해 찾아준 게스트 에릭남, 선미의 특별한 무대로 한층 열기가 달아올랐고, 이어진 2부 무대는 현아&용인의 `떠나는 사람, 남겨진 사람`, 현아&순일 `지겨워` 유닛 무대를 비롯해 `서울 밤`, `목요일 밤`, `겟`(Get) `백 인 더 데이`(Back In The Day), `저스트 더 투 오브 어스`(Just The Two Of Us)까지 흥겨운 메들리 무대를 연이어 선보이며 현장 분위기를 최고조로 달궜다.이후 더욱 밀도 높은 어반자카파의 감성이 담긴 무대로 채워졌다. `위로`, `피아노 앞에서`, `리버`(River), `니어니스 이즈 투 러브`(Nearness is to love), `이 밤이 특별해진 건`까지 따뜻한 울림을 선사하는 무대에 관객들은 뜨거운 박수를 보냈다. 어반자카파의 노래에 위로받는 관객을 보며 자신이 더 위로를 받았다는 조현아는 "여러분에게 박수를 보내고 싶은 마음이다. 에너지와 감동을 받고 간다. 사람이 정말 힘들 때가 있다. 힘든 일상을 보내다가 오늘 정말 특별한 일상을 보낸 것 같아서 정말 감사하다"고 마음을 표했다.리더 권순일은 "오늘은 정말 특별한 날이다. 어떤 일을 10년간 3명이서 함께 했다는 게 자랑스럽다. 여러분들이 이렇게 음악을 듣고 공연장을 찾아주셔서 가능했다"고 팬들에게 감사의 인사를 전했고, 박용인은 "10년이 긴 시간 같은데 빠르게 지나간 것 같다. 이렇게 할 수 있었던 건 우리 셋이어서 가능했다고 생각한다"고 진한 우정을 과시했다.공연 말미 어반자카파의 호소력 짙은 보컬과 감성이 돋보이는 `널 사랑하지 않아` `그날에 우리` `똑같은 사랑 똑같은 이별` 3곡으로 무대를 구성해 마지막까지 관객의 감성을 촉촉히 적시며 진한 여운과 감동을 선사했다. 공연 후 SNS을 통해 "보는 내내 귀호강했던 어반자카파 10주년 콘서트. 좋은 공연 감사합니다" "최고로 행복한 시간" "내 20대를 관통한 가수" "라이브도 토크도 완벽했다" "어반자카파의 위엄을 확인할 수 있었던 공연" 등의 호평이 이어졌다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지