네패스(033640) 종목알파고 분석, 외국인/기관 실시간 수급과 추가 매수 확률은?

[한국경제TV 알파고 분석뉴스]15일 오전 09시 51분 현재 네패스는 전 거래일 대비 4.44% 하락한 32,300원이며, 오늘 종가 예상은 약보합이 예상된다.◆분석 요약◆기업 요약- 매출 상승으로 인한 순이익 상승 (2019년 06월 19일 업데이트)2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 5.06% 감소, 영업이익 12.67% 증가, 당기순이익 276.1% 증가. 매출액 소폭 상승하고 그에 따라 영업이익과 당기순이익 역시 소폭 상승함. IT 부품소재산업은 Cycle에 따라 메모리의 경우 공급물량의 증가로 성장률의 둔화가 시작될 것으로 예상되며 시스템반도체 영역에 속하는 IoT용 칩 등 새로운 어플리케이션의 수요는 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.◆알파고 상세 분석- 미래주가 분석알파고의 재무데이터 분석 결과에 따르면 적정주가는 28,000원을 예상하고 있으며, 목표주가는 35,000원, 지지선은 21,000원 으로 예상하고 있다.- 종목순위 분석알파고가 가치, 수급, 차트로 평가한 네패스종목의 현재 종합순위는 코스닥 1352개 종목 중 18위로, 알파고는 네패스기업의 가치와 수급을 높게 평가 분석하고 있다.- 외국인/기관 수급 예상 분석외국인, 기관 수급을 보면 외국인은 매수전환하고 있고, 기관은 4일 연속 매수하였다. 알파고는 외국인, 기관의 추가 매수 가능성을 80%로 예상하고 있다.- 실시간 수급 분석(단타전략)알파고가 분석한 네패스 종목의 외국인·기관 당일 실시간 수급은 현재 외국인은 매도하고 있고 기관은 매도하고 있으며, 종합 수급분석 평가지표인 파워수급은 09시 34분 부터 현재까지 매도 에너지가 더 높은 것으로 분석하고 있다.◆ 종목핵심정보 (2019년 07월 05일 업데이트)- Nepes Ark to raise KRW60bn in funds- OPM to surge driven by expanded back-end processing turnkey solution orders(위의 종목알파고 분석은 기업의 가치, 차트, 재무, 외인/기관 수급 등 과거 데이터를 분석하여 향후 주가의 방향을 예상 하였으며, 높은 수익률을 보장하지는 않습니다. 위의 자료는 투자 참고용으로 제시해 드리는 것이며, `종목알파고 유망종목 Top5`는 주식창앱에서 확인하실 수 있습니다.)종목알파고봇ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지