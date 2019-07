여자친구, 2019년 더블 그랜드슬램 달성…겨울→여름 완벽 정복

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 여자친구가 `열대야(FEVER)`로 음악방송 그랜드슬램을 달성했다.여자친구는 14일 방송된 SBS `인기가요`에서 컴백이자 굿바이 무대에서 `열대야(FEVER)`로 1위를 차지하며 6관왕에 등극했다.이로써 여자친구는 지난 9일 `더 쇼`를 시작으로 `쇼! 챔피언` `엠카운트다운` `뮤직뱅크` `쇼! 음악중심` `인기가요`까지 6일 연속 음악방송 1위 트로피를 모두 휩쓸며 그랜드슬램을 달성, 열대야처럼 뜨거운 '여친 위크'를 만들었다.특히 여자친구는 지난 1월 발표한 두 번째 정규앨범 `타임 포 어스(Time for us)`의 타이틀곡 `해야`로 2019년 음악방송 첫 그랜드슬램 주인공이 된 데 이어 두 번째 그랜드슬램을 달성해 더욱 눈길을 끈다.또 여자친구는 데뷔 후 `시간을 달려서`를 비롯해 `너 그리고 나`, `밤`, `해야`, `열대야(FEVER)`까지 다섯 번째 음악방송 그랜드슬램을 기록하는 저력을 발휘했다.이처럼 여자친구는 `열대야(FEVER)` 공식 활동을 성공적으로 마무리했다.지난 1일 일곱 번째 미니앨범 `피버 시즌(FEVER SEASON)`으로 컴백한 여자친구는 열정과 성장을 담아낸 타이틀곡 `열대야(FEVER)`로 국내 음악방송 그랜드슬램과 빌보드 월드앨범 차트 10위에 진입하며 국내외에서 좋은 성과를 거뒀다.한편, 여자친구는 오는 20일 두 번째 아시아 투어 `GO GO GFRIEND in Singapore` 공연을 앞두고 있다.