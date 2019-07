VAV, ‘기브 미 모어’ 트랙리스트와 하이라이트 메들리 공개

한국경제TV 핫뉴스

컴백을 앞둔 그룹 VAV가 온라인 커버, 트랙리스트, 하이라이트 메들리를 차례로 공개하며 새 싱글에 대한 궁금증을 배가시켰다.VAV(에이노, 에이스, 바론, 로우, 지우, 제이콥, 세인트반)는 14일 0시부터 공식 SNS 계정을 통해 새 썸머 스페셜 싱글 ‘기브 미 모어(Give me more)’의 온라인 커버, 트랙리스트, 하이라이트 메들리를 잇달아 게재했다.온라인 커버와 트랙리스트에는 최근 공개된 VAV의 콘셉트 포토 단체컷과 함께 타이틀 제목, 트랙리스트가 차례대로 담겨 있다. 온라인 커버에서는 VAV의 더욱 강렬해진 비주얼과 카리스마가 시선을 모은다.또 총 네 가지 버전의 ‘기브 미 모어(Give me more)’가 나열된 트랙리스트에서는 바다를 배경으로 함께 한 곳을 바라보고 있는 VAV의 청량하고 아련한 매력이 돋보인다. 특히 VAV의 남다른 피지컬 역시 이들의 매력을 더욱 빛나게 했다.이어 같은 날 하이라이트 메들리가 공개됐다. 라틴풍의 멜로디를 기반으로 ‘기브 미 모어(Give me more)’의 후렴구, 랩 부분이 다양하게 공개되며 전체 곡에 대한 기대감을 높였다.특히 이번 싱글에는 국내외로 넓게 포진된 VAV의 음악 팬들을 위해 영어와 스페인어만으로 이루어진 버전과 세계적인 DJ 겸 프로듀서 플레이 앤 스킬즈의 리믹스 버전을 수록, 다양한 언어 및 분위기의 ‘기브 미 모어(give me more)’로 국내뿐만 아니라 해외 팬들까지 모두 만족시킬 전망이다. 전 세계 팬들을 위한 VAV의 음악적인 열정을 엿볼 수 있다.한편, VAV는 지난 3월 발매한 네 번째 미니앨범 ‘THRILLA KILLA(쓰릴라킬라)’ 이후 약 4개월 만에 신보 ‘기브 미 모어’로 돌아온다. 라틴팝 황제 데 라 게토(De la ghetto)가 피처링을, 그래미어워즈에서 여러 차례 수상한 바 있는 천재 프로듀서 듀오 플레이 앤 스킬즈(Play-N-Skillz)가 작곡과 프로듀싱을 맡았다. 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지