빅스 혁, 세 번째 싱글 ‘way to you’ 이미지 티저 공개

빅스 혁이 여름 감성을 담은 신곡을 발표한다.15일 0시 빅스 공식 SNS 계정에는 빅스 혁의 신곡 ‘way to you(웨이 투 유)’의 이미지 티저가 깜짝 공개됐다. 그동안 자신만의 감성곡으로 팬들의 마음을 설레게 했던 빅스 혁이 세 번째 싱글로 여름 감성 저격을 예고했다.공개된 이미지 티저는 필름 카메라의 한 장면으로 이루어졌으며, 탁 트인 하늘과 야자수 나무가 어우러져 감각적인 티저를 완성했다.뿐만 아니라 이미지 중앙에 적힌 ‘way to you’라는 문구로 신곡 제목을 알렸고, 하단의 ‘2019.07.17 12PM’이라는 문구로 신곡 발매일을 공개해 눈길을 사로잡았다.특히 해당 이미지와 함께 공개된 ‘SUMMER’라는 단어가 그동안 겨울과 봄을 담은 곡들로 리스너들의 귀를 사로잡았던 혁이 여름을 담은 신곡으로 돌아옴을 암시, 팬들의 호기심을 증폭시켰다.한편, 여름밤을 수놓을 빅스 혁의 세 번째 싱글 ‘way to you(웨이 투 유)’는 오는 17일 정오에 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지