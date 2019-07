CIX, 12일 첫 EP앨범 ‘HELLO’ 예약 판매 시작

한국경제TV 핫뉴스

'2019 최대 기대주' 보이그룹 CIX(씨아이엑스)의 역대급 데뷔 앨범 프로모션이 모습을 드러내기 시작했다.12일 오후 CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석) 공식 SNS를 통해 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger 아트워크 이미지가 기습 공개됐다.게재된 아트워크 이미지는 붉은색의 'Hello' 버전과 푸른색의 'Stranger' 버전으로 구성됐다. 두 버전 모두 CIX 정식 로고가 그려져 있으며, 시계 초침처럼 세밀하게 나뉜 점이 호기심을 자극했다.각각 강렬하고 청량한 컬러의 아트워크 이미지로 CIX 데뷔에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있는 가운데, 오는 23일 발매되는 CIX의 첫 번째 EP앨범 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger가 12일 오후 3시부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 사전 예약 판매가 시작돼 데뷔 분위기를 한껏 고조시켰다.아트워크 이미지와 사전 예약 판매가 시작되면서 전격 공개된 이번 앨범 구성으로 CIX의 연부작 앨범 프로모션이 두각을 드러내기 시작했다. 연부작 앨범을 아우르는 큰 타이틀은 바로 'HELLO(안녕)'이다. 이로써 연부작의 포문을 여는 첫 번째 앨범의 타이틀은 'Chapter 1. Hello, Stranger(1부작. 안녕, 낯선사람)'라는 것을 알 수 있다.미지수인 다섯 멤버가 모여 비로소 완성된 CIX(Complete In X). 이들이 처음으로 세상에 선보이는 1st EP앨범 'HELLO'는 몇 부작의 앨범으로 구성되어 있으며, 어떤 이야기로 CIX의 대서사를 완성시킬지 관심이 쏠리고 있다.한편, 데뷔 전부터 화제의 중심이 되고 있는 신예 보이그룹 CIX는 오는 23일 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger를 발매하고 정식 데뷔한다. 이어 24일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 데뷔 쇼케이스 '안녕, 낯선사람'을 개최, 성대한 데뷔 신고식을 치를 예정이다.