◆…'스프라이트'는 매년 여름 핫한 스타들과 함께 하는 시원한 워터 액티비티들을 통해 여름철 무더위를 잊게 하는 상쾌하고 시원한 경험을 전하고 있다 사진= 코카콜라 제공





코카-콜라사의 사이다 브랜드 스프라이트는 이달 20-21일 양일간 서울 송파구 잠실종합운동장에서 펼쳐지는 'MBC 워터밤 서울 2019 위드 스프라이트 워터 밤(bomb)'에 참가해 다양한 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.매년 여름 무더위를 날리는 상쾌한 경험을 선사해 온 스프라이트는 올해 '스프라이트와 함께 하는 워터밤'에서 '다이브 인 스프라이트 존(Dive in Sprite Zone)'을 마련해 쿨섹시 스타 청하 · 장기용과 함께 스프라이트에 빠져들어 상쾌한 여름을 즐기는 짜릿한 무대를 선보이는가 하면 신나는 워터 페스티벌 분위기를 마음껏 즐길 수 있는 다양한 워터 어트랙션을 통해 관람객들에게 스프라이트 만의 강렬한 상쾌함을 전할 계획이다.이번 '스프라이트와 함께 하는 워터밤' 현장의 핫플레이스가 될 '다이브 인 스프라이트 존'은 '스프라이트 라운지'에 설치된 상쾌한 포토월을 배경으로 해시태그 (#스프라이트, #빠져들어, #워터밤)와 함께 SNS에 업로드한 후 입장이 가능하다.'스프라이트 라운지'에는 포토월 외에도 소비자가 스프라이트의 상쾌함을 직접 체험할 수 있는 '샘플링 바' 가 준비되어 있어 신나는 워터 페스티벌을 더욱 짜릿하게 즐기고 무더위를 상쾌하게 날릴 수 있다.'다이브 인 스프라이트 존'에는 보기만 해도 가슴이 뻥 뚫리는 2개의 '스프라이트 풀' (Sprite Pool)을 비롯해 대형 스프라이트에서 시원한 물줄기가 뿜어져 나와 강렬한 시원함과 상쾌함을 느낄 수 있는 '스프라이트 샤워', 풀장으로 빠져들어 무더위를 날려버릴 수 있는 '스파클링 다이브' 등 한여름 도심의 열기를 식히고 상쾌함을 전하는 다양한 공간을 만날 수 있다.MC 나몰라 패밀리의 진행과 함께 '다이브 인 스프라이트 존'에서 펼쳐지는 다양한 프로그램도 주목할 만하다.워터건 배틀을 펼치며 한여름 더위를 시원하게 날릴 수 있는 '다이브 인 워터 건 배틀'(Dive in Water Gun Battle), '스프라이트와 함께 하는 워터밤'의 분위기를 한층 업 시켜줄 나만의 페스티벌 룩을 소개하고 춤 실력도 뽐낼 수 있는 '다이브 인 댄스'(Dive in Dance) 등 소비자들이 즐겁게 스프라이트에 빠져들 수 있는 이벤트가 준비돼 있다.매해 2만 명 이상의 관객이 찾는 초대형 워터 버라이어티 페스티벌인 '스프라이트와 함께 하는 워터밤'은 30분에 한 번씩 물 폭탄이 터져 스릴을 극대화한 워터밤 타임, 한여름 무더위를 타파할 물놀이를 즐길 수 있는 다양한 콘셉트의 워터밤 풀, 시원한 워터건을 활용한 팀 배틀 워터 파이팅 등 다양한 프로그램이 준비된 여름철을 대표하는 트렌디한 페스티벌이다.스프라이트는 코카-콜라사의 세계 1위 사이다 브랜드로 입안 가득 퍼지는 풍부한 시원함과 상쾌한 향이 특징인 음료다.최근 '쿨섹시스타' 청하, 장기용과 함께 올여름 팍팍한 일상에서 벗어나 자신이 좋아하는 것에 몰두하고 온몸으로 즐기며 빠져들라는 'Dive in Sprite(스프라이트로 빠져들어)' 메시지를 담은 TV 광고를 선보이며 화제를 끌고 있다. 스프라이트는 매년 여름 핫한 스타들과 함께 하는 시원한 워터 액티비티들을 통해 여름철 무더위를 잊게 하는 상쾌하고 시원한 경험을 전하고 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com